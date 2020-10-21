Министр образования Украины рассказал, как будут учиться дети после каникул
Сегодня, 17:30 Лидия Мартынова
Школьники из красной зоны карантина после каникул останутся на дистанционном обучении. Об этом заявил врио главы МОН Сергей Шкарлет в Telegram в среду, 21 октября.
Минобразования стремится обеспечить обучение детей в полноформатном режиме, но сейчас ситуация сложная и требует ответственности, говорит Шкарлет.
"Дети должны учиться в полноформатном режиме и получать качественное образование. В зависимости от эпидемического цвета региона некоторые начнут очное обучение, некоторые, если это будет "красная зона", останется на дистанционном. К сожалению", - подчеркнул глава министерства.
Он добавил, что министерство попытается после каникул обеспечить обучение учащихся 1-4 классов в очном формате, но ученики 5-11 классов будут учиться в смешанном или дистанционном форматах в зависимости от эпидемической ситуации.
"Мы рассчитываем на лучший сценарий, но продолжаем готовиться к различным вызовам", - резюмировал Шкарлет.
По материалам: gogetnews.info