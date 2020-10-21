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Министр образования Украины рассказал, как будут учиться дети после каникул

Министр образования Украины рассказал, как будут учиться дети после каникул
Школьники из красной зоны карантина после каникул останутся на дистанционном обучении. Об этом заявил врио главы МОН Сергей Шкарлет в Telegram в среду, 21 октября.

Минобразования стремится обеспечить обучение детей в полноформатном режиме, но сейчас ситуация сложная и требует ответственности, говорит Шкарлет.

"Дети должны учиться в полноформатном режиме и получать качественное образование. В зависимости от эпидемического цвета региона некоторые начнут очное обучение, некоторые, если это будет "красная зона", останется на дистанционном. К сожалению", - подчеркнул глава министерства.
Он добавил, что министерство попытается после каникул обеспечить обучение учащихся 1-4 классов в очном формате, но ученики 5-11 классов будут учиться в смешанном или дистанционном форматах в зависимости от эпидемической ситуации.

"Мы рассчитываем на лучший сценарий, но продолжаем готовиться к различным вызовам", - резюмировал Шкарлет.
# Общество / В мире
По материалам: gogetnews.info

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