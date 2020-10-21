Минобороны России воюет с Минфином, предложившим сократить численность ВС
В Минобороны России внимательно проанализировали содержание предложений, подготовленных Минфином РФ по сокращению численности Вооруженных сил и изменению отдельных положений системы социальных гарантий военнослужащих. В Совет безопасности РФ направлена мотивированная позиция о неприемлемости данных предложений и отсутствии их поддержки со стороны руководства военного ведомства.
Как подчеркнули в военном ведомстве, на сегодняшний день численность и структура Вооруженных с страны установлена Верховным главнокомандующим РФ и определена исходя из всего комплекса задач в области эффективного обеспечения безопасности государства. Сформирована устойчивая система комплектования, которая сбалансирована по количеству должностей, замещаемых военнослужащими и гражданскими специалистами.
Что касается предложений по переводу отдельных должностей военнослужащих на гражданскую службу, то опыт проведенной работы в 2007—2012 годах по сокращению военнослужащих органов обеспечения показал свою неэффективность и привел к многочисленным проблемным вопросам, влияющим на боеспособность Вооружённых сил, отметили в Минобороны.
Разъясняя свою позицию, министерство также обратило внимание на то, что правовые нормы пенсионного обеспечения закреплены действующим законодательством и служат основой мер социальной поддержки военнослужащих и членов их семей.
Размер военных пенсий зависит от выслуги лет и составляет от 50 процентов денежного содержания за выслугу 20 лет, до 85 процентов за выслугу 32 и более лет.
Поясняется также, что с учетом осуществленного в военном ведомстве увеличения для различных категорий военнослужащих предельного срока военной службы на пять лет, в Минобороны РФ совместно с другими федеральными органами исполнительной и государственной власти ранее детально прорабатывался вопрос о возможности повышения минимальной выслуги лет, дающей право для выхода на пенсию с 20 до 25 лет, при условии реализации компенсационных норм и механизмов, повышающих общий уровень социальной защищенности военнослужащих и военных пенсионеров.
Предложения увеличить на пять лет срок возникновения основания для включения в накопительно-ипотечную систему жилищного обеспечения офицеров, солдат и сержантов не проработаны и не поддерживаются. По расчетам Минобороны, реализация этого предложения только увеличит в долгосрочной перспективе расходы на обеспечение служебным жильем и выплатам компенсаций военнослужащим.
Военная служба — это особый вид государственной службы, непосредственно связанный с обеспечением обороны страны и безопасности государства. Характер данной службы предполагает выполнение военнослужащими задач, которые сопряжены с опасностью для жизни и здоровья, а также другими специфическими условиями прохождения службы.