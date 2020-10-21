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Минобороны России воюет с Минфином, предложившим сократить численность ВС

Минобороны России воюет с Минфином, предложившим сократить численность ВС

В Минобороны России внимательно проанализировали содержание предложений, подготовленных Минфином РФ по сокращению численности Вооруженных сил и изменению отдельных положений системы социальных гарантий военнослужащих. В Совет безопасности РФ направлена мотивированная позиция о неприемлемости данных предложений и отсутствии их поддержки со стороны руководства военного ведомства.

Как подчеркнули в военном ведомстве, на сегодняшний день численность и структура Вооруженных с страны установлена Верховным главнокомандующим РФ и определена исходя из всего комплекса задач в области эффективного обеспечения безопасности государства. Сформирована устойчивая система комплектования, которая сбалансирована по количеству должностей, замещаемых военнослужащими и гражданскими специалистами.

«Предложение Минфина России по сокращению должностей приведет к „нулевому“ экономическому эффекту, так как средства на выплату денежного довольствия военнослужащим выделяются на реальную численность», — указали в военном министерстве.

Что касается предложений по переводу отдельных должностей военнослужащих на гражданскую службу, то опыт проведенной работы в 2007—2012 годах по сокращению военнослужащих органов обеспечения показал свою неэффективность и привел к многочисленным проблемным вопросам, влияющим на боеспособность Вооружённых сил, отметили в Минобороны.

«В ходе проводимых Вооруженными силами боевых операций, учений и маневров необходимость содержания на них военнослужащих наглядно подтверждается», — констатировали военные.

Разъясняя свою позицию, министерство также обратило внимание на то, что правовые нормы пенсионного обеспечения закреплены действующим законодательством и служат основой мер социальной поддержки военнослужащих и членов их семей.

«Предложение Минфина об установлении максимального размера денежного довольствия, который учитывается при исчислении военных пенсий, не выше 80 процентов говорит о не понимании порядка исчисления военных пенсий», — указывают в Минобороны.

Размер военных пенсий зависит от выслуги лет и составляет от 50 процентов денежного содержания за выслугу 20 лет, до 85 процентов за выслугу 32 и более лет.

Поясняется также, что с учетом осуществленного в военном ведомстве увеличения для различных категорий военнослужащих предельного срока военной службы на пять лет, в Минобороны РФ совместно с другими федеральными органами исполнительной и государственной власти ранее детально прорабатывался вопрос о возможности повышения минимальной выслуги лет, дающей право для выхода на пенсию с 20 до 25 лет, при условии реализации компенсационных норм и механизмов, повышающих общий уровень социальной защищенности военнослужащих и военных пенсионеров.

«Однако, Минфином России, данная инициатива была не поддержана. Таким образом, обсуждение вопроса увеличения выслуги лет для выхода на пенсию военнослужащими без компенсационных мер бессмысленно», — говорится в сообщении.

Предложения увеличить на пять лет срок возникновения основания для включения в накопительно-ипотечную систему жилищного обеспечения офицеров, солдат и сержантов не проработаны и не поддерживаются. По расчетам Минобороны, реализация этого предложения только увеличит в долгосрочной перспективе расходы на обеспечение служебным жильем и выплатам компенсаций военнослужащим.

«Реализация предложений Минфина России не приведет к какому-либо экономическому эффекту, но при этом значительно ухудшит материальное благополучие и социальный статус военнослужащих», — заявили в ведомстве.

Военная служба — это особый вид государственной службы, непосредственно связанный с обеспечением обороны страны и безопасности государства. Характер данной службы предполагает выполнение военнослужащими задач, которые сопряжены с опасностью для жизни и здоровья, а также другими специфическими условиями прохождения службы.

«Руководством Минобороны России высказано неприятие предложенных Минфином России мер. В свою очередь, в Минобороны России будет продолжена комплексная работа, направленная на расширение действенных мер социальной защищенности военнослужащих и членов их семей», — заключило Минобороны.
# Россия
По материалам: eadaily.com

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