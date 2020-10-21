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Мишустин рассказал о развитии парка атомных ледоколов в России

Мишустин рассказал о развитии парка атомных ледоколов в России
Развитие парка атомных ледоколов раскроет транспортный потенциал Севморпути и обеспечит первенство России в Арктике, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на церемонии поднятия флага на ледоколе "Арктика" в Мурманске.

Новый, самый мощный в мире головной универсальный атомоход "Арктика" проекта 22220 в среду официально вошел в состав российского атомного флота - подписан акт приемки, на судне поднят государственный флаг РФ. Флаг на ледоколе подняли в присутствии премьер-министра Михаила Мишустина. Акт приема-передачи подписали гендиректоры "Атомфлота" Мустафа Кашка и "Балтийского завода" Алексей Кадилов.


"Наша страна - бесспорный лидер в освоении северных территорий. Мы гордимся, что Россия единственная в мире смогла создать атомный ледокольный флот. И сейчас в его состав мы принимаем еще один универсальный атомный ледокол "Арктика". Он станет головным из пяти судов - "Сибирь", "Урал", "Якутия" и "Чукотка" - уникальная серия, которая предназначена для работы на Северном морском пути. У ледокола инновационное оборудование, мощный двигатель, это позволяет использовать его везде - и во льдах, и на воде, на глубоководных и мелководных трассах", - сказал Мишустин.

"Строительство этого судна потребовало больших усилий и слаженной работы, тем более что первый этап совпал с введением антироссийских санкций. Но несмотря на это, ледокол построен и, что очень важно, на российских верфях. Это еще одно подтверждение больших возможностей российских ученых и специалистов в атомном судостроении", - добавил премьер-министр.

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"Развитие парка ледоколов позволит в полной мере раскрыть транспортный потенциал Северного морского путин, усилит интересы международного бизнеса к новому транзитному коридору между Европой и Азией и, конечно, обеспечит первенство России в Арктике - стратегически важном для нас регионе", - заключил Мишустин.


Мурманск после ледовых испытаний. Судно ошвартовалось у причалов базы ФГУП "Атомфлот" госкорпорации "Росатом". За 21 сутки атомоход преодолел около 4,8 тысячи морских миль. В ходе проверки систем и оборудования в ледовых условиях судно 3 октября достигло географической точки Северного полюса. Длина судна - 173,3 метра, ширина - 34 метра, водоизмещение - 33,5 тысячи тонн.
# Россия
По материалам: ria.ru

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