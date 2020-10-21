Молдавские НПО должны бороться с «российской пропагандой» — Бухарест

Анастасия Иванова

Бывший заместитель главы унионистской «Партии национального единства» Молдавии, действующий госсекретарь департамента по связям в Румынии с РМ Анна Гуцу подтвердила, что европейские институты финансируют молдавские НПО для противостояния «российской пропаганде». В своем заявлении, сделанном сегодня, 21 октября, Гуцу с сожалением отметила, что «некоторые НПО приносят больше вреда в этой борьбе, чем пользы».

Политик уточнила, что считает главным источником нестабильности в регионе не многочисленные НПО, спонсирующие политиков, а российские телеканалы, которыми «продвигается идея, что Россия — самая сильная и самая богатая страна, у которой самый сильный и лучший президент».

«Россия заинтересована в том, чтобы в Республике Молдавия политики, неправительственные организации, партии и рядовые граждане не занимались геополитикой», — утверждает Гуцу.

В этой связи румынский чиновник выразила недовольство тем, что ряд общественных организаций, в том числе получающих финансирование из Евросоюза и США, прислушиваются к этому совету «российских пропагандистов» и не хотят заниматься подобными вопросами.

«Они говорят — не занимайтесь геополитикой, давайте жить лучше, избавимся от коррупции, станем все красивыми, независимо от того, на каком языке говорим», — заключила Анна Гуцу.

Как сообщало ИА Newstes , сегодня депутат молдавского парламента от Партии социалистов Богдан Цырдя презентовал книгу «Societatea civilă a Republicii Moldova: Sponsori. ONG-crație. Războaie culturale» («Гражданское общество Республики Молдавия: Спонсоры. Кратеры НПО. Культурные войны»). Сборник представляет собой исследование, в основе которого находится внушительная библиография, и отражает деятельность на территории РМ сети неправительственных организаций и СМИ, финансируемых из-за рубежа, которая масштабно вмешивается во внутренние дела страны.

«Представленные в книге документы указывают на то, что фонд Джорджа Сороса, NED, EED и другие доноры способствовали созданию в Молдавии сети из 100 НПО, которые действуют синхронно, скоординировано и коллективно, выполняя определенные приказы и участвуя в социально-политических кампаниях, выгодных донорам», — рассказал телеканал ntv.md.

«Эти НПО используются как инструмент внешнего управления страны, захвата умов, невооруженного покорения гибридного типа», — подчеркивает автор книги.