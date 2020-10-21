МВД Белоруссии рассказало, сколько жителей уехали из страны после выборов

Влада Некрасова

Департамент по гражданству и миграции МВД Белоруссии отчитался о гражданах, уехавших за границу после прошедших в августе президентских выборов: по данным ведомства, за этот период страну покинули более 13 тысяч человек.

Как сообщил в среду глава департамента Алексей Бегун, на Украину с сентября уехали около 3 тысяч человек.





"Мы сделали разбивку по всем категориям граждан, учли, сколько несовершеннолетних, пенсионеров, неработающих. На территорию Польши был самый большой въезд - около 10 тысяч человек. Латвия и Литва - гораздо меньше. Образно говоря, не более 500 человек выехали в эти две страны", - рассказал Бегун, которого цитирует Sputnik Беларусь.

При этом он подчеркнул, что ситуация с выездом белорусов из страны в соседние государства "не критичная и не наносит серьезного ущерба национальной безопасности".