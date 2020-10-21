МВФ объяснил, почему улучшил прогноз для ВВП Украины

Алексей Вольцев

Улучшение прогноза ВВП для Украины в 2020 году в МВФ связывают с более быстрым, чем ожидалось, восстановлением отдельных показателей экономического развития страны во втором квартале текущего года.Такой комментарий обнародовал в среду, в ответ на вопрос собственного корреспондента Укринформа в Вашингтоне, директор Европейского департамента МВФ Альфред Каммер."Это (улучшение прогноза ВВП для Украины - ред.) отражает лучший результат во втором квартале. Мы увидели, что розничная торговля и потребление восстанавливаются быстрее, чем мы ожидали. Поэтому мы улучшили наш прогноз по сравнению с нашим анализом в июне", - отметил представитель фонда.Вместе с тем он подчеркнул, что риски остаются чрезвычайно высокими. "Нужно проследить, как будет развиваться вторая волна (заболеваний COVID-19 ред.)", - отметил Каммер.По его словам, в МВФ ожидают, что это повлияет на экономику и балансы предприятий. Директор Европейского департамента МВФ заверил, что в Фонде "будут пристально следить за этим" вместе с украинским правительством.