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На Ямале начинает работу центр поддержки одаренных детей

На Ямале начинает работу центр поддержки одаренных детей

22 октября в Ямало-Ненецком автономном округе стартует прием заявок от учеников девятых и одиннадцатых классов на получение образовательного сертификата для обучения в региональном центре поддержки одаренных детей, сообщает «МК. Ямал».

«Развить таланты каждого ребенка, который живет на Ямале, – цель, которую поставил перед нами наш президент в рамках нацпроекта по образованию. Для этого мы создали наш центр поддержки одаренных детей. Уже завтра на его сайте старшеклассники смогут подать заявки на образовательный сертификат по математике, физике и информатике. Сертификат даст возможность пройти дистанционную подготовку к ЕГЭ с преподавателями вузов, а затем принять участие в очном интенсиве в Салехарде, Ноябрьске или Новом Уренгое. Вручим сертификаты уже в начале ноября», – сообщил глава региона Дмитрий Артюхов.

В правительстве ЯНАО уточнили, что в 2020 году 440 школьников смогут получить сертификаты: 200 по математике, 140 по информатике и 100 по физике. Их можно будет использовать для прохождения интенсивных профильных смен с участием преподавателей ведущих вузов страны.

# Общество
По материалам: edu.ru

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