На конкурсе проектов в области экотуризма названы 17 победителей

Анастасия Иванова

Победителями конкурса Агентства стратегических инициатив (АСИ) на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма в России (priroda.life) стали 17 команд. Финал состоялся 16 октября.

Напомним, ранее в финал вышли 36 команд из 32 регионов России, представляющие 97 особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Целью конкурса было выбрать ТОП-10 территорий для развития, которые получат возможность привлекать инвесторов и получать софинансирование из федеральных программ, а затем в конце года начать реализацию проектов.

16 октября конкурсная комиссия под председательством спецпредставителя Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова объявила победителей. Ими стали 17 команд: 10 проектов туристско-рекреационных кластеров (ТРК) прошли в финал по результатам оценки экспертной группы и голосования членов конкурсной комиссии, 6 проектов победили в номинации «Территория перспективного развития» и 1 проект — по результатам народного голосования.

В число победителей вошли 15 субъектов РФ из 7 федеральных округов. Лидером по числу проектов-победителей стал Приволжский федеральный округ — 4 проекта. Второе место по числу финалистов заняли Дальневосточный, Сибирский и Центральный федеральные округа — по 3 проекта в каждом.

Почетное третье место заняли 2 проекта из Северо-Западного федерального округа. По одному проекту победили в Уральском и Южном федеральных округах.

Победителями стали следующие проекты:

ТРК «Сердце Башкирии» Республика Башкортостан, Приволжский федеральный округ

В состав заявки входит нацпарк «Башкирия», памятник природы «Гора Торатау» – один из символов Башкирии и ООПТ регионального значения. Объекты показа включают подводно-подземные пещеры, привлекательные для дайвинга, активные сплавы на реке Зилим. На территории ТРК добывается бортевой мед по технологии, сохранённой с древних времен. Национальный парк «Башкирия» входит в проект «Великий Уральский путь», реализуемый Минприроды России, а гора Торатау номинирована на статус глобального объекта UNESCO и имеет большое значение для местных жителей и мирового сообщества в целом, что показала нашумевшая ситуация с Шиханом Куштау.

ТРК «Тункинская долина», Республика Бурятия, Дальневосточный федеральный округ

Цель проекта — выработать модель развития для муниципалитета, территория которого практически полностью образована ООПТ. В сложившихся условиях оздоровительный туризм является единственным способом развития местной экономики. Территория ТРК обладает потенциалом для развития международного туризма, так как через 2 года пограничный пункт пропуска с Монголией станет международной, что увеличит поток иностранных туристов, в связи с чем необходимо оперативно развивать территорию. В связи с тем, что границы национального парка практически повторяют границы Тункинского района, на территории парка накапливается мусор от жителей поселков. Дальнейшее развитие территории в качестве первоочередной задачи требует решение вопроса с отходами.

ТРК «Камское Устье», Республика Татарстан, Приволжский федеральный округ

Территория ТРК — полноценная замена отдыху у моря — местные аквальные комплексы располагают настоящими волнами, галечными и песчаными пляжами. Территория уже крайне востребована местными жителями, многие из которых живут в радиусе 10 км от территории. Местные жители создали сыроварню и занимаются виноделием, планируют строительство экогостиниц. Данный проект может быть рекомендован как лучшая практика по расчету антропогенной нагрузки. Также здесь расположены Юрьевские пещеры –потенциальный спелеологический центр.

Также в ТОП-10 проектов-победителей вошли:

ТРК «Горная Хакасия», Республика Хакасия, Сибирский федеральный округТРК «Заповедная Камчатка: Земля людей, вулканов и лососей», Камчатский край, Дальневосточный федеральный округТРК «Земля леопарда», Приморский край, Дальневосточный федеральный округТРК «Большая Валдайская тропа», Новгородская область, Северо-Западный федеральный округТРК «Самарская лука», Самарская область, Приволжский федеральный округТРК «Лагуна Буссэ», Сахалинская область, Дальневосточный федеральный округТРК «Романцевские горы», Тульская область, Центральный федеральный округ

Подробности о проектах-победителях можно посмотреть на сайте АСИ

Среди проектов в номинации«Территория перспективного развития» победителями стали:

ТРК «Черные земли», Республика Калмыкия, Южный федеральный округТРК «Кластер Муромский», Республика Карелия, Северо-Западный федеральный округТРК «Туристско-рекреационный кластер перспективного развития – Междуреченск»,Кемеровская область, Сибирский федеральный округТРК «Гора Белая», Свердловская область, Уральский федеральный округТРК «Смоленское Поозерье. Истоки России», Смоленская область, Центральный федеральный округТРК «Паустовский», Рязанская область, Центральный федеральный округ

В номинации«Победитель народного голосования» был выбран ТРК «Высокогорский», Республика Татарстан, Приволжский федеральный округ.

Подробнее о перечисленных проектах – на сайте АСИ

В АСИ сообщили, что ТОП-10 команд-победителей и победитель народного голосования примут участие в закрытой акселерационной программе. В ее рамках создадут «упакованные продукты», готовые к реализации, с экономически обоснованными мастер-планами создания ТРК на охраняемых природных территориях. Далее эти проекты будут представлены потенциальным инвесторам и экспертам профильных министерств и ведомств.

ТОП-6 территорий перспективного развития получат наставника с формированием индивидуальной траектории развития. Наставниками станут корпорации, профильные министерства, деловые объединения.

Наконец, 20 территорий, не вошедших в число победителей конкурса, вступят в «Клуб выпускников АСИ» - экосистему для профессионального общения с инвесторами, корпорациями и экспертами по теме экологического туризма, попадут в программу наставничества и обмена лучшими практиками. Наставники выбираются из участников команд-победителей. Им также станут доступны индивидуальные консультации с экспертами по доработке проектов и будут предоставлены аналитические материалы для совершенствования проектов-участников.

«Нам удалось добиться главного — поднять интерес к теме экологии и внутреннего туризма на самый высокий уровень, собрать в регионах сильные команды, которые будут развивать проекты в сфере экотуризма вне зависимости от результатов конкурса. Конкурс -2020 года наглядно показал, что экотуризм – это не только возможность увидеть природные достопримечательности и получить аутентичные впечатления, но и эффективный инструмент устойчивого экономического развития отрасли в целом», – сказала гендиректор АСИ Светлана Чупшева.

«Нам нужно от конкурсных процедур как можно скорее переходить к практической реализации проектов. Наша работа будет сосредоточена на трех основных направлениях. Первое – это системное развитие туристической и обеспечивающей инфраструктуры там, где это нужно. А точнее, создание условий для бизнеса, чтобы она развивалась. Второй блок вопросов будет связан с системным маркетингом и продвижением. Наряду с отсутствием инфраструктуры часто и наши граждане, и иностранные туристы не знают, куда можно поехать, как туда добраться, и чем себя занять. И третий блок вопросов касается снятия законодательных барьеров и ограничений. Все эти три блока вопросов мы планируем включить в национальный проект по туризму, над формированием подходов к которому мы сейчас работаем», – отметила руководитель федерального агентства по туризму Зарина Догузова.