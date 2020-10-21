Не только прекращение войны: Кравчук рассказал, как Украина сможет реинтегрировать Донбасса

Анастасия Иванова

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Вопрос реинтеграции Донбасса является комплексным, для достижения мира на востоке Украины власти должны принять пакет законов.

Об этом заявил в эфире одного из телеканалов первый президент Украины, глава делегации Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кравчук, передает УНИАН.

Реинтеграция Донбасса, по словам Кравчука, должна включать в себя прекращение войны, проведение выборов на временно оккупированных территориях Донбасса, формирование исполнительной власти и экономический пакет законов, в том числе те, которые создают условия для инвестиций и бизнеса.

«Это огромный массив документов, который включает в себя период войны, после войны и период включения неподконтрольных территорий в систему украинской власти. Очень непростой вопрос», — отметил Кравчук.

Что касается вопроса амнистии на Донбассе, который в во вторник, 20 октября, затронул в своем ежегодном послании к Верховной Раде президент Украины Владимир Зеленский, Кравчук сказал, что это международная позиция.

«Президент использовал нормы международного опыта. У меня точно такая же позиция. Что те, у кого на руках нет крови, — они должны быть очищены. Те, у кого есть кровь, должны отвечать. Это абсолютно нормально. Но нужно детально эти вопросы изучить», — сказал он.

Напомним, что в рамках предложенного президентом общенационального опроса 25 октября украинцев будут спрашивать об их отношении к созданию на Донбассе свободной экономической зоны. При этом в Офисе президента заявили, что создание на подконтрольной части Донбасса свободной экономической зоны может существенно повлиять на темпы реинтеграции временно оккупированных отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что осуществить реинтеграцию Донбасса невозможно за несколько лет — этот процесс может длиться несколько десятилетий.

Фото: НВ