Немного интересного о зеленом чае

Влада Некрасова

Уже давно зеленый чай плотно вошел в нашу жизнь. Люди, которые следят за своим здоровьем перешли с кофе и черного чая именно на этот напиток. Польза его, конечно, намного больше, чем в подобном питье. Но мы поговорим не о том, о чем и так все знают, а о том, что может быть полной неожиданностью для некоторых.

Знаете ли вы, что зеленый и черный чай собирают с одного дерева? То есть нет никакого различия по большому счету, только лишь в обработке лиса. Зеленый чай более натуральный, так как его листья просто высушивают.Любой чай ценится за большое количество витамина С. Но вот в зеленом чае, его ровно в два раза больше, чем в черном. Тем, кто еще не определился, какой чай он любит больше — это на заметку.Знаете ли вы, когда в зеленом чае самая большая концентрация пользы? Естественно, в свежезаваренном. Ну, а если быть точнее, то после того, как чай заварили, наибольшая польза в нем на протяжении 15 минут. Далее действие снижается.Если хотите, чтобы чай стал не просто горячим напитком, а напитком, который приносит пользу организму, то не пейте его вместе с пищей. А лучше, чтобы между приемом пищи и чаепитием прошло не меньше получаса.





В зеленом чае есть редкий элемент, который называется катехин. Он предотвращает развитие и возникновение раковых клеток.Зеленый чай противодействует, тормозит развитие потери памяти. При регулярном употреблении способен предупредить развитие болезни Альцгеймера. Поэтому очень рекомендован напиток именно в пожилом возрасте.Листья зеленого чая ничуть не хуже самой хорошей зубной пасты. Не только освежают дыхание, но и борются с микробами. Об этом известно давно, еще в древнем Китае листья использовали для освежения дыхания.

Со всех сторон получается, что в чае столько пользы, сколько нет ни в одном напитке. К тому же, из множества сортов можно выбрать именно тот, который вам понравится. Только мы еще сомневаемся или не верим. В других станах, там, где люди уделяют внимание своему здоровью, зеленый чай по популярности давно обогнал кофе. Пейте полезный чай, тогда молодость и здоровье будут всегда с вами.