Норвежские лыжники ответили Вяльбе про "легализованный допинг"

Вадим Карасев

Норвежские лыжники отреагировали на слова президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе о препаратах, которые можно приравнять к "легализованному допингу". Их высказывания приводит издание Dagbladet.

Олимпийский чемпион Ула Виген Хаттестад отметил, что достигает результата благодаря усилиям и воле, а не из-за препаратов.

Многие уважают спортивные достижения Норвегии, включая русских. Уверен, действующие лыжники знают, что стоит за победами норвежцев. Кто-то может считать иначе, мне все равно.

Олимпийская чемпионка Майкен Касперсен Фалла заявила, что россияне могут пользоваться теми же средствами, а обвинения в адрес норвежских лыжников — попытка оправдаться за неудачи.

Лекарства от астмы, которые используют норвежские лыжники, — это лекарства, которые разрешены к употреблению для всех. Российские лыжники также могут ими пользоваться.

Ранее Елена Вяльбе пожаловалась на то, что ситуация с "легализованным допингом" в лыжных гонках ей надоела. Она заявила, что у многих спортсменов из других стран, в первую очередь из Норвегии, есть терапевтические исключения на серьезные препараты.

