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Новый глава Киргизии пообещал ООН, что будет действовать в рамках закона

Новый глава Киргизии пообещал ООН, что будет действовать в рамках закона

Исполняющий обязанности президента Киргизии Садыр Жапаров на встрече со спецпредставителем генсека ООН по Центральной Азии Натальей Герман пообещал, что страна и дальше пойдет по демократическому пути развития, а предстоящие парламентские выборы будут проведены прозрачно и в соответствии с законами. О встрече Жапарова с Герман сообщила пресс-служба правительства Киргизии.

Жапаров заверил Герман, что процедура передачи власти прошла мирным путем в соответствии с Конституцией. И сейчас, по его словам, основными задачами являются восстановление социально-экономической ситуации в стране, борьба с коронавирусом и противодействие коррупции. Работа по по проведению реформ в экономической, социальной, судебной и правоохранительной сферах уже стартовала, сказал глава государства.

«За 30 лет независимости коррупция в Кыргызской Республике проникла во все сферы жизнедеятельности человека, но мы предпримем все усилия для ее полного искоренения. Несомненно, потребуется время, но результаты этой работы будут в самое ближайшее время. Большая работа ведется по борьбе с организованной преступностью. Могу вас уверить, что эта работа в скором времени будет завершена», — подчеркнул Жапаров.

Гостья, в свою очередь, отметила, что генсек организации Антониу Гутерриш внимательно следит за событиями в Киргизии и надеется, что события будут развиваться в соответствии с Конституцией страны.

«Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш внимательно следит за ситуацией в Кыргызстане и подтверждает свою готовность всесторонней помощи и поддержки. При этом рассчитывает, что все процессы будут осуществляться на транспарентной и инклюзивной основе в рамках Конституции страны без какой-либо дискриминации и при соблюдении прав человека», — сказала Герман.

Также представитель ООН выразила надежду, что предстоящие парламентские выборы пройдут без нарушений.

«Кыргызская Республика остается приверженной демократическому развитию, защите и поощрению прав человека, а также всем своим международным обязательствам и будет продолжать их планомерно исполнять», — пообещал Жапаров.

Как сообщало ИА Newstes , Жапарова привела к власти митингующая толпа, выражавшая недовольство итогами парламентских выборов. За несколько дней бунтующим удалось добиться аннулирования итогов голосования, отставки правительства и президента. При этом Жапаров считает, что никакой революции не было — передача власти осуществлена мирным путем.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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