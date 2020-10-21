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ОБСЕ зафиксировала 19 нарушений на Донбассе за сутки

ОБСЕ зафиксировала 19 нарушений на Донбассе за сутки
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 19 нарушений режима тишины на Донбассе. Все - в Донецкой области.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.
Так, большинство нарушений в Донецкой области произошли в радиусе 5 км от Донецкой фильтровальной станции.

Осуществляя мониторинг примерно в 500 м к северовостоку от н. п. Каменка (подконтрольный правительству, 20 км к северу от Донецка), наблюдатели зафиксировали 3 очереди из крупнокалиберного пулемета. По оценке, это были учения с боевой стрельбой Вооруженных сил Украины, проходившие в зоне безопасности, что является нарушением решения Трехсторонней контактной группы от 3 марта 2016 года, согласно которому учения с боевой стрельбой в зоне безопасности запрещены.

В Луганской области СММ констатировала отсутствие нарушений режима прекращения огня.

Всего с начала перемирия 27 июля Миссия зафиксировала в общей сложности 1 735 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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