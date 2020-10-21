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Осенние профильные смены проходят в центре «Импульс» Вологодской области

Осенние профильные смены проходят в центре «Импульс» Вологодской области

Осенние профильные смены, традиционно проводившиеся на базе Образовательного центра кадетской школы «Корабелы Прионежья», в этом году проходят в Образовательном центре «Импульс», сообщает Департамент образования Вологодской области.

Как и прежде, смены имеют естественно-научную и гуманитарную направленность. Цель образовательных программ – подготовка талантливых ребят Вологодской области к муниципальному и региональному этапам Всероссийской олимпиады школьников.

В данный момент заканчивает свою работу смена по физике, химии и биологии. В «Импульсе» проходили обучение 66 ребят.

С 19 по 25 октября в дистанционном формате стартуют образовательные программы по математике, истории и русскому языку. А с 26 октября по 11 ноября также в дистанционном формате пройдет смена по литературе, географии и обществознанию.

В этих сменах примут участие еще 150 одаренных школьников из разных районов Вологодской области. Преподаватели – ведущие педагоги региона и преподаватели вузов.

# Общество
По материалам: edu.ru

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