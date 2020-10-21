Петербуржец устроил в магазине массовую драку из-за одной шоколадки

Вадим Карасев

В сети появилось видео с массовой дракой, которую петербуржец устроил в магазине. Причиной потасовки стала шоколадка, сообщает РЕН ТВ.

Сотрудники магазина в Петербурге поймали мужчину, пытавшегося украсть шоколадку. Но злоумышленник не пожелал так просто сдаваться, начав отбиваться от напавших от него мужчин.



Воришка накинулся на обидчиков с кулаками, однако вырваться из их рук сладкоежке так и не удалось. Стычку засняли на телефон очевидцы и выложили в сеть.

Как писал NEWSTES, ранее "шоколадный дождь" прошел в Швейцарии.