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Подбираются к границам? США могут оставить солдат близ рубежей России

Подбираются к границам? США могут оставить солдат близ рубежей России
США изучают возможность поддерживать присутствие кавалерийской бригады возле границ России на постоянной основе, а не временной, об этом заявил американский министр обороны Марк Эспер.

Ранее Вашингтон подписал соглашения об оборонном сотрудничестве с Польшей. Кроме того, глава Минобороны США провел встречи с коллегами из Румынии и Болгарии.

"Есть реальная возможность сохранить вторую кавалерийскую бригаду на переднем крае в некоторых из этих стран на продолжительной основе", – заявил Эспер, слова которого приводит РИА Новости.


США вывели часть войск из Германии, дальнейшее размещение военных обсуждается. В Пентагоне не исключали, что контингент могут разместить восточнее, близ границ России.

Ране радио Sputnik сообщало, что американских солдат у границ становится больше.

# В мире
По материалам: ria.ru

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