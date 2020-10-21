Показали актеров, которые сыграли BTS! Сравни айдолов с исполнителями ролей!
В сети опубликовали фотографии актеров, которые сыграют роли парней BTS!
Слышали ли вы о том, что в 2021 году выйдет дорама «Юность», которая будет посвящена истории становления айдолов группы «Бантан», их первым проблемам и успехам в карьере с компанией BigHit Entertainment? К сожалению фанатов музыкального бэнда, роли сыграют не сами парни BTS, а профессиональные актеры, однако, это дает нам шанс познакомиться с новыми творческими людьми и сравнить зайчиков Bagtan Boys с их киношными версиями.
Кстати, на артистах из киноиндустрии лежит огромная ответственность. АРМИ по всему миру ждут идеальной актерской игры, полного копирования жестов, мимики и характеров музыкантов.
А теперь давайте познакомимся с каждой «копией» BTS поближе…
Чонгук (Jungkook)
В роли Чонги будет Чон Джин Со (Jun Jin Seo). Похож, согласны?!
Тэхён (Taehyung)
Чон У-джин (Jeong Woo-jin) постарается перевоплотиться в пупсика Ви.
Шуга (Suga)
Юнга представит красавчик Но Джон-хён (No Jong-hyeon).
Джин (Jin)
Джини сыграет Со Джи Хун (Seo Ji-hoon).
Намджун (Namjoon)
Со Ён Чжу (Seo Young Joo) будет вторым Джуни в фильме.
Чимин (Jimin)
Ваш новый Чимин — это Ким Юн-у (Kim Yoon-woo).
Джей-Хоуп (J-Hope)
Ан Джи-хо (An Ji-ho) изобразит любимчика Джея.Подпишись на нас в Яндекс Новости