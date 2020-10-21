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Показали актеров, которые сыграли BTS! Сравни айдолов с исполнителями ролей!

Показали актеров, которые сыграли BTS! Сравни айдолов с исполнителями ролей!

В сети опубликовали фотографии актеров, которые сыграют роли парней BTS!


Слышали ли вы о том, что в 2021 году выйдет дорама «Юность», которая будет посвящена истории становления айдолов группы «Бантан», их первым проблемам и успехам в карьере с компанией BigHit Entertainment? К сожалению фанатов музыкального бэнда, роли сыграют не сами парни BTS, а профессиональные актеры, однако, это дает нам шанс познакомиться с новыми творческими людьми и сравнить зайчиков Bagtan Boys с их киношными версиями.


Кстати, на артистах из киноиндустрии лежит огромная ответственность. АРМИ по всему миру ждут идеальной актерской игры, полного копирования жестов, мимики и характеров музыкантов.

[media=https://twitter.com/TsukiHaru7/status/1318000572784648192?ref_src=twsrc%5Etfw]

А теперь давайте познакомимся с каждой «копией» BTS поближе…

Чонгук (Jungkook)

@jeon.jin.seo

В роли Чонги будет Чон Джин Со (Jun Jin Seo). Похож, согласны?!

Тэхён (Taehyung)

Instagram

Чон У-джин (Jeong Woo-jin) постарается перевоплотиться в пупсика Ви.

Шуга (Suga)

@jhkim0405

Юнга представит красавчик Но Джон-хён (No Jong-hyeon).

Джин (Jin)

@jihux

Джини сыграет Со Джи Хун (Seo Ji-hoon).

Намджун (Namjoon)

Instagram

Со Ён Чжу (Seo Young Joo) будет вторым Джуни в фильме.

Чимин (Jimin)

Instagram

Ваш новый Чимин — это Ким Юн-у (Kim Yoon-woo).

Джей-Хоуп (J-Hope)

Instagram

Ан Джи-хо (An Ji-ho) изобразит любимчика Джея.

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# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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