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Республика Бурятия получила дополнительные средства на ликвидацию третьей смены в школах

Республика Бурятия получила дополнительные средства на ликвидацию третьей смены в школах

В Бурятии в 2021 году начнется строительство трех новых школ в рамках национального проекта «Образование». Образовательные учреждения появятся в селах Курумкан Курумканского района и Сотниково Иволгинского района, а также в Улан-Удэ, где начнется строительство СОШ № 32, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Республики Бурятия.

Ранее Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении субсидии на строительство образовательных учреждений для ликвидации третьей смены. Из них Курумканскому району будет направлено 326,2 млн рублей на строительство школы на 275 мест, Иволгинский район и город Улан-Удэ получат на эти цели по 311,2 млн рублей.

Работа по созданию новых мест в школах ведется в рамках национального проекта «Образование», разработанного по поручению Президента России Владимира Путина. К 2024 году будет обновлена материально-техническая база 300 школ в селах и малых городах Бурятии, будут внедряться новые методы обучения и воспитания. 

# Общество
По материалам: edu.ru

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