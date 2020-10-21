Родственники, друзья и коллеги вспоминают Ирину Скобцеву

Алексей Вольцев

Константин Крюков

Алена Долецкая

Сегодня утром не стало народной артистки РСФСР Ирины Скобцевой. Весь день родственники, друзья и коллеги размещают в соцсетях воспоминания и слова соболезнования."Сегодня ушла из жизни моя бабушка, Ириша. Не могу писать здесь слова. Очень тебя люблю и буду очень скучать, родная Ириша! Царствия Небесного!"Константин Крюковактер, продюсер





"Ирина Константиновна Скобцева, большая актриса, головокружительно красивая женщина и грандиозный человек. Она ушла сегодня 20 октября ровно в день смерти своего мужа, великого режиссёра Сергея Бондарчука. Царствие небесное, Вам. А еще в 2003 году Ирина Константиновна согласилась сняться для нас в Vogue Россия (без коленопреклоненных просьб не обошлось) – и вот Царица навсегда. А еще мой папа тоже умер в один день с моей мамой, спустя ровно десять лет. Дай им всем Бог воссоединиться и там. Душой и сердцем с вами, Федя, Паулина, Сережа".

Сергей Безруков

Алена Долецкаяжурналистка, переводчица

"Не стало Ирины Скобцевой. Я имел честь быть знакомым с Ириной Константиновной. Мы вместе снимались в фильме "Золото" по Мамину-Сибиряку. Я играл Гордея Брагина, а она – мою мать. Потрясающая, благороднейшая женщина. Она была невероятно красива. И в свои уже преклонные лета оставалась истинной женщиной: красивой, статной, благородной. За этим чувствовалась такая история и глубина. Смотрел и восторгался тем, как потрясающе она играла мать. Я был счастлив работать с Ириной Константиновной в одном кадре. Светлая ей память. Ее работы – это история нашего отечественного кино. Это действительно классика. Роли Ирины Константиновны – золотой фонд русского кинематографа".

Юлия Снигирь

Сергей Безруковактер

"Однажды мы вместе встречали Новый год. Глубокой ночью все были уже уставшие и засыпающие, и только Ирина Константиновна Скобцева – веселая, энергичная, яркая – рассказывала, как они с Сергеем Федоровичем путешествовали с фильмом "Война и мир" в Японию. Ее красивые глаза блестели, а я с восхищением слушала и не понимала, откуда у нее столько сил. Кто-то прочитал это в моем взгляде и шепнул: "Это другое поколение, они совсем другие". Да, другие. А мы очень ленивые. И мы Вас очень любим, Ирина Константиновна. Покойтесь с миром".

Владимир Винокур

Юлия Снигирьактриса

"Ушла из жизни, прекрасная актриса, самая красивая и талантливая – Ирина Скобцева. Кланяюсь всем родным и близким. Помню и люблю эту светлую женщину. Имел честь общаться".

Александр Олешко

Владимир Винокур артист эстрады

"Ушла Ирина Скобцева. Невероятно, 26 лет назад, день в день, 20 октября ушел великий Сергей Бондарчук. Имел честь и радость, неоднократно общаться с Ириной Константиновной. Встречались в работе, на съемках фильма "Зависть богов", несколько раз завтракали вместе на "Кинотавре". Всегда приветлива, уважительна и невероятно красива. Соболезнования Федору Бондарчуку и всем родным. Светлая память".

Александр Олешкоактер