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Родственники, друзья и коллеги вспоминают Ирину Скобцеву

Родственники, друзья и коллеги вспоминают Ирину Скобцеву
Сегодня утром не стало народной артистки РСФСР Ирины Скобцевой. Весь день родственники, друзья и коллеги размещают в соцсетях воспоминания и слова соболезнования.

Константин Крюков

"Сегодня ушла из жизни моя бабушка, Ириша. Не могу писать здесь слова. Очень тебя люблю и буду очень скучать, родная Ириша! Царствия Небесного!"Константин Крюковактер, продюсер

Алена Долецкая

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Ирина Константиновна Скобцева, большая актриса, головокружительно красивая женщина и грандиозный человек. Она ушла сегодня 20 октября ровно в день смерти своего мужа, великого режиссёра Сергея Бондарчука. Царствие небесное, Вам. А ещё в 2003 году Ирина Константиновна согласилась сняться для нас в Vogue Россия (без коленопреклонённых просьб не обошлось) - и вот Царица навсегда. А ещё мой папа тоже умер в один день с моей мамой, спустя ровно 10 лет. Дай им всем Бог воссоединиться и там. Душой и сердцем с вами, Федя, Паулина @_paulina_andreeva_ , Серёжа @seregabondar .

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"Ирина Константиновна Скобцева, большая актриса, головокружительно красивая женщина и грандиозный человек. Она ушла сегодня 20 октября ровно в день смерти своего мужа, великого режиссёра Сергея Бондарчука. Царствие небесное, Вам. А еще в 2003 году Ирина Константиновна согласилась сняться для нас в Vogue Россия (без коленопреклоненных просьб не обошлось) – и вот Царица навсегда. А еще мой папа тоже умер в один день с моей мамой, спустя ровно десять лет. Дай им всем Бог воссоединиться и там. Душой и сердцем с вами, Федя, Паулина, Сережа".

Алена Долецкаяжурналистка, переводчица

Сергей Безруков

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Не стало Ирины Скобцевой.... Я имел честь быть знакомым с Ириной Константиновной. Мы вместе снимались в фильме «Золото» по Маминому-Сибиряку. Я играл Гордея Брагина, а она – мою мать,..Потрясающая, благороднейшая женщина. Она была невероятно красива. И в свои уже преклонные лета оставалась истинной женщиной: красивой, статной, благородной. За этим чувствовалась такая история и глубина. Смотрел и восторгался тем, как потрясающе она играла мать. Я был счастлив работать с Ириной Константиновной в одном кадре. Светлая ей память ... Ее работы – это история нашего отечественного кино. Это действительно классика. Роли Ирины Константиновны – золотой фонд русского кинематографа... #светлаяпамять #иринаскобцева

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"Не стало Ирины Скобцевой. Я имел честь быть знакомым с Ириной Константиновной. Мы вместе снимались в фильме "Золото" по Мамину-Сибиряку. Я играл Гордея Брагина, а она – мою мать. Потрясающая, благороднейшая женщина. Она была невероятно красива. И в свои уже преклонные лета оставалась истинной женщиной: красивой, статной, благородной. За этим чувствовалась такая история и глубина. Смотрел и восторгался тем, как потрясающе она играла мать. Я был счастлив работать с Ириной Константиновной в одном кадре. Светлая ей память. Ее работы – это история нашего отечественного кино. Это действительно классика. Роли Ирины Константиновны – золотой фонд русского кинематографа".

Сергей Безруковактер

Юлия Снигирь

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Однажды мы вместе встречали Новый год. Глубокой ночью все были уже уставшие и засыпающие, и только Ирина Константиновна Скобцева - веселая, энергичная, яркая - рассказывала, как они с Сергеем Федоровичем путешествовали с фильмом "Война и мир" в Японию. Ее красивые глаза блестели, а я с восхищением слушала и не понимала, откуда у нее столько сил. Кто-то прочитал это в моем взгляде и шепнул: "Это другое поколение, они совсем другие".. Да, другие. А мы очень ленивые. И мы Вас очень любим, Ирина Константиновна. Покойтесь с миром.

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"Однажды мы вместе встречали Новый год. Глубокой ночью все были уже уставшие и засыпающие, и только Ирина Константиновна Скобцева – веселая, энергичная, яркая – рассказывала, как они с Сергеем Федоровичем путешествовали с фильмом "Война и мир" в Японию. Ее красивые глаза блестели, а я с восхищением слушала и не понимала, откуда у нее столько сил. Кто-то прочитал это в моем взгляде и шепнул: "Это другое поколение, они совсем другие". Да, другие. А мы очень ленивые. И мы Вас очень любим, Ирина Константиновна. Покойтесь с миром".

Юлия Снигирьактриса

Владимир Винокур

"Ушла из жизни, прекрасная актриса, самая красивая и талантливая – Ирина Скобцева. Кланяюсь всем родным и близким. Помню и люблю эту светлую женщину. Имел честь общаться".

Владимир Винокур артист эстрады

Александр Олешко

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Ушла Ирина Скобцева.... Невероятно, 26 лет назад ,день в день, 20 октября ушёл великий Сергей Бондарчук!......Имел честь и радость ,неоднократно общаться с Ириной Константиновной . Встречались в работе, на съёмках фильма « Зависть богов», несколько раз завтракали вместе на « Кинотавре». Всегда приветлива,уважительна и невероятно красива! Соболезнования Фёдору Бондарчуку и всем родным. Светлая память.......

A post shared by Александр Олешко (@oleshkoaleksandr) on

"Ушла Ирина Скобцева. Невероятно, 26 лет назад, день в день, 20 октября ушел великий Сергей Бондарчук. Имел честь и радость, неоднократно общаться с Ириной Константиновной. Встречались в работе, на съемках фильма "Зависть богов", несколько раз завтракали вместе на "Кинотавре". Всегда приветлива, уважительна и невероятно красива. Соболезнования Федору Бондарчуку и всем родным. Светлая память".

Александр Олешкоактер
# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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