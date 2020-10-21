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Россия должна иметь собственные программы для онлайн-обучения – Михаил Мишустин

Россия должна иметь собственные программы для онлайн-обучения – Михаил Мишустин

Россия должна иметь собственные цифровые программы и приложения для онлайн-обучения, сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра России Михаила Мишустина.

Об этом он заявил на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Перевод школьников на дистанционное обучение тоже стал вызовом не только для самих учеников, но и для, конечно, их родителей, учителей. И теперь важно уделить особое внимание как внедрению цифровых программ в обучение, так и качеству онлайн-образования», – сказал Мишустин.

«Разумеется, дистанционная форма никогда не заменит традиционное общение с учеником, с учителем. Но у нас должны быть собственные программы и разработки, приложения для онлайн-учебы», – добавил Мишустин.

# Общество
По материалам: edu.ru

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