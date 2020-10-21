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Россия и Украина впервые за много лет обсуждают торговое сотрудничество

Россия и Украина впервые за много лет обсуждают торговое сотрудничество
Представители РФ и Украины впервые за несколько лет проводят в Москве встречу, на которой планируют обсудить вопросы торгово-экономического сотрудничества двух стран, передает корреспондент РИА Новости.

В последний раз мероприятие по линии Торгово-промышленных палат РФ и Украины проходило в январе 2014 году.

Круглый стол организован совместно Торгово-промышленной палатой России и украинской Ассоциацией "Лига машиностроителей и работодателей Украины "Укрмашстрой".


ТПП РФ Сергей Катырин, гендиректор Союза "Белгородская ТПП" Владимир Герасименко. С украинской - в онлайн-формате участвует председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, депутат Верховной Рады Александр Колтунович, председатель совета Ассоциации "Укрмашстрой" Владимир Саченко.
# Экономика
По материалам: ria.ru

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