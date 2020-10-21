Российский адмирал оценил опасность новых украинских военно-морских баз

Анастасия Иванова

Бывший командующий Черноморского флота России адмирал Игорь Касатонов оценил опасность для России от планируемых украинских военно-морских баз на Черном море.

Ранее, обращаясь с ежегодным посланием к Верховной Раде, президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении построить две военные базы "для защиты Черноморского региона".





"Это политиканство, потому что строительство настоящей базы – против кого? Если против Крыма, то там базируется мощнейшая межвидовая группировка. На украинских базах катера будут базироваться – одно название. В стратегическом плане они никакого не будут иметь значения. Да и в оперативном плане тоже. Никакой опасности для России они не несут", – сказал Касатонов в беседе с НСН.

Адмирал выразил мнение, что после завершения строительства они будут невостребованными, в том числе и для НАТО и Турции, которые не станут размещать там свои военные силы.