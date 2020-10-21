Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Российский адмирал оценил опасность новых украинских военно-морских баз

Российский адмирал оценил опасность новых украинских военно-морских баз

Российский адмирал оценил опасность новых украинских военно-морских баз
Бывший командующий Черноморского флота России адмирал Игорь Касатонов оценил опасность для России от планируемых украинских военно-морских баз на Черном море.

Ранее, обращаясь с ежегодным посланием к Верховной Раде, президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении построить две военные базы "для защиты Черноморского региона".


"Это политиканство, потому что строительство настоящей базы – против кого? Если против Крыма, то там базируется мощнейшая межвидовая группировка. На украинских базах катера будут базироваться – одно название. В стратегическом плане они никакого не будут иметь значения. Да и в оперативном плане тоже. Никакой опасности для России они не несут", – сказал Касатонов в беседе с НСН.

Адмирал выразил мнение, что после завершения строительства они будут невостребованными, в том числе и для НАТО и Турции, которые не станут размещать там свои военные силы.

# Россия
По материалам: ria.ru

Последние новости

Затравленного на Украине боксера Ломаченко пригласили в Россию
Затравленного на Украине боксера Ломаченко пригласили в Россию
Российский адмирал оценил опасность новых украинских военно-морских баз
Российский адмирал оценил опасность новых украинских военно-морских
В Приамурье готовятся к открытию новые центры «Доброшкола»
В Приамурье готовятся к открытию новые центры «Доброшкола»
В Камчатском крае стартовали сразу два конкурса профессионального мастерства – «Учитель года» и «Педагогический дебют»
В Камчатском крае стартовали сразу два конкурса профессионального
Школьники Петербурга смогут изучать ОБЖ в виртуальной реальности
Школьники Петербурга смогут изучать ОБЖ в виртуальной реальности
Глава МВД Франции планирует провести переговоры с Колокольцевым
Глава МВД Франции планирует провести переговоры с Колокольцевым
Лунный день сегодня 21 октября 2020 года
Лунный день сегодня 21 октября 2020 года
Родственники, друзья и коллеги вспоминают Ирину Скобцеву
Родственники, друзья и коллеги вспоминают Ирину Скобцеву
Гурвиц и Ярош: как еврей — бывший мэр Одессы с бандеровцами «кентуется»
Гурвиц и Ярош: как еврей — бывший мэр Одессы с бандеровцами
DaBro - группа, чья музыка насыщена позитивом
DaBro - группа, чья музыка насыщена позитивом
Чума в XVII веке распространялась быстрее, чем в XIV веке
Чума в XVII веке распространялась быстрее, чем в XIV веке
6 признаков человека со злым сердцем
6 признаков человека со злым сердцем

Топ на сегодня

Польша заплатит американским компаниям за строительство АЭС $ 18 млрд
Польша заплатит американским компаниям за строительство АЭС $ 18 млрд
Сокращение доходов в регионах наращивает социальное недовольство
Сокращение доходов в регионах наращивает социальное недовольство
В Турции обсудят расширение сотрудничества с Украиной в оборонной сфере
В Турции обсудят расширение сотрудничества с Украиной в оборонной
Около 230 школьников из 43 регионов страны примут участие в программе «Большие вызовы» в центре «Сириус» в Сочи
Около 230 школьников из 43 регионов страны примут участие в программе
База — Рамштайн: НАТО создаст в Германии свой центр для войны в космосе
База — Рамштайн: НАТО создаст в Германии свой центр для войны

Еще по теме

Морской тральщик Черноморского флота «Вице-адмирал Захарьин» вошёл в состав постоянного соединения ВМФ в Средиземном море
Фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович» пополнит соединение ВМФ России в Средиземном море
ВМС Украины заявили о создании «москитных сил»
Украинский флот получил два бронекатера