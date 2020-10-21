Российский мультфильм номинировали на премию Европейской киноакадемии

Алексей Вольцев

. Мультфильм "Нос, или Заговор "не таких" Андрея Хржановского стал одним из претендентов на премию за лучший европейский анимационный полнометражный фильм 2020 года.

"Мы очень рады этому обстоятельству, спасибо Европейской киноакадемии за то, что выбрали наш фильм", — прокомментировали РИА Новости номинацию в студии "Шар", на которой была создана лента.

Помимо работы Андрея Хржановского в число номинантов вошли "Сalamity" Реми Шайе (Франция – Дания) про детство девочки, которой приходится заботиться о братьях и сестрах, "Josep" Ореля (Орелиана Фромана) про гражданскую войну в Испании (Франция – Бельгия – Испания) и "Клаус" Серхио Паблоса про происхождение мифа о Санта-Клаусе (Испания).

Победителя выберут 3800 членов Европейской киноакадемии. Награждение пройдет онлайн 12 декабря.

"Нос, или Заговор "не таких" стал первым российским полнометражным фильмом, который удостоился Приза жюри Международного фестиваля анимационного кино в Анси летом 2020 года.

Российская премьера проекта состоялась осенью на открытии "Кинотавра".