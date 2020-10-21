С Михаила Абызова взыскали 32,5 млрд рублей в доход государства

Алексей Вольцев

Сегодня, 20 октября в Москве суд удовлетворил иск генеральной прокуратуры России об обращении в доход государства денежных средств бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.

Ранее генпрокуратура обратилась с иском в суд о взыскании с Абызова и подконтрольных ему иностранных компаний в доход РФ денежных средств в размере 32,5 млрд рублей.

Как считают в генпрокуратуре, эти средства стали незаконным доходом, полученным в нарушение установленных антикоррупционным законодательством запретов и ограничений.

По информации ТАСС, проверка соблюдения требований антикоррупционного законодательства показала, что при поступлении на службу Абызов скрыл сведения о своем реальном имущественном положении, не указав, что владеет не менее чем пятью зарегистрированными на территории Кипра офшорными компаниями и другими зарубежными финансовыми инструментами. Кроме того, в должности министра он продолжал заниматься предпринимательской деятельностью, извлекать доходы от подконтрольных ему юридических лиц.

По версии прокуратуры, данный факт он скрыл, оформив имущество на подставных лиц, а на Кипре и в Москве Абызов организовал теневые офисы, которые в целях конспирации были размещены в жилых квартирах.