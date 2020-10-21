Сарадж и Хафтар договорились «деблокировать» Ливию

Анастасия Иванова

Воюющие в Ливии стороны согласились открыть воздушные и наземные маршруты в стране, сообщила исполняющий обязанности специального посланника генерального секретаря ООН Стефани Уильямс, передаёт сегодня, 21 октября, Reuters.

Как отметила Уильямс, она «весьма оптимистична» в отношении того, что переговоры между враждующими сторонами приведут к прочному прекращению огня в Ливии после того, как они приняли решение вновь открыть транспортные коммуникации в арабской республике.

Выступая на пресс-конференции, спецпосланник генсека ООН по Ливии также проинформировала, что обе стороны, встретившиеся на этой неделе в Женеве, договорились поддерживать «нынешнее состояние спокойствия на линии фронта и избегать любой военной эскалации».

Стороны ливийского конфликта 19 октября возобновили переговоры военных делегаций в Женеве, направленные на прекращение затяжной гражданской войны в стране. Встреча в минувший понедельник ознаменовала четвёртый раунд переговоров с участием Совместной военной комиссии под эгидой миссии Организации Объединённых Наций по поддержке Ливии (МООНПЛ). Как ожидается, переговорный раунд продлится до субботы, 24 октября, в надежде, что «обе стороны найдут решение всех остающихся вопросов, чтобы достичь полного прекращения огня по всей Ливии», указали в ООН.

Консультации проводятся между военными представителями Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа и Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара. Шансы на окончательное урегулирование вооружённого противостояния ПНС и ЛНА возросли после того, как в августе обе стороны по отдельности объявили о прекращении боевых действий.

Переговоры ливийских военных в Женеве предшествуют политическому форуму по урегулированию в североафриканской стране, запланированному на ноябрь в Тунисе. Предстоящая встреча направлена на «достижение консенсуса относительно единой системы управления и механизмов, которые приведут к проведению национальных выборов», пояснили ранее в МООНПЛ.

В прошлом месяце стороны достигли предварительных договорённостей об обмене пленными и открытии воздушного и наземного транзита через разделённую территорию страны. Это произошло на фоне возобновления добычи нефти в Ливии.

ЛНА Хафтара в апреле 2019 года начала наступление, пытаясь захватить столицу Триполи, которая находится под контролем ПНС. Однако после мощной поддержки Турцией правительства Сараджа военная кампания ливийского маршала фактически провалилась. С тех пор боевые действия утихли на фоне международного давления на обе стороны с целью предотвратить нападение на стратегический город Сирт (расположен в 450 км к востоку Триполи, подконтролен ЛНА) — ворота к основным терминалам для экспорта нефти Ливии.