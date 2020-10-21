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Селена Гомес рассталась с Найлом Хораном и оказалась в депрессии

Селена Гомес рассталась с Найлом Хораном и оказалась в депрессии

В прошлом году журнал OK! опубликовал отчет, в котором журналисты заявили, что Селена Гомес (Selena Gomez), которая только-только выкарабкалась из затяжной депрессии, и Найл Хоран (Niall Horan) состоят в отношениях. Журналист, писавший статью, даже процитировал слова инсайдера о том, что бывшая Джастина Бибера (Justin Bieber) «открыта для новых отношений».


И Найл, и Сел решили не идти по пути игнорирования, а прокомментировать слухи, и оба музыканта отрицали все то, что о них писали в СМИ.


«Мы просто друзья, и мы тусуемся в группе общих друзей»,

– заявил бывший участник One Direction.
[media=https://twitter.com/cutiemygomez/status/669281847243730944?ref_src=twsrc%5Etfw]

В 2019 году, когда слухи продолжали набирать обороты, музыкант снова дал комментарий по этому поводу:

«Есть ли у меня девушка? Нет. Я абсолютно свободен. Очень-очень свободен».

[media=https://twitter.com/lesliemerrill69/status/1176674513267957762?ref_src=twsrc%5Etfw]

В настоящее время Найл встречается с девушкой по имени Амелия (Amelia Woolley), а Сел, которая гораздо менее явно высказывала свое «Нет» относительно слухов об этом романе, все еще одинока. По словам самой певицы, из-за карантина она «впала в небольшую депрессию», поэтому ей точно было не до отношений. Уж не из-за того ли, что у Найла появилась другая?

[media=https://twitter.com/kingofmyIwt/status/1290286348176257024?ref_src=twsrc%5Etfw]

При этом Гомес поспешила заверить фанатов, что у нее все в полном порядке: сейчас девушка сосредоточила все свое внимание на запуске своей линейки косметики и на музыкальных проектах.

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По материалам: popcake.tv

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