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Школьники Петербурга смогут изучать ОБЖ в виртуальной реальности

Школьники Петербурга смогут изучать ОБЖ в виртуальной реальности

В Санкт-Петербурге стартовал инновационный проект «Digital спасатель», сообщает Комитет по образованию Санкт-Петербурга.

Он проводится при поддержке Фонда президентских грантов, Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена и Администрации Санкт-Петербурга. Его цель – формирование ответственного отношения к соблюдению правил безопасности при различных чрезвычайных ситуациях с помощью цифровых технологий.

Проект реализует общественная организация «Евразийская молодежная ассамблея». Уже сегодня на сайте доступны обучающие видео и рабочая тетрадь для детей, в которых разобраны такие темы, как «Эмоции и безопасность», «Безопасность в интернете», «Противопожарная безопасность» и другие. Для педагогов представлены методические материалы, которые они могут применять на своих уроках.

На данный момент проект реализуется в 20 школах пяти районов Санкт-Петербурга.

В рамках проекта преподаватели успешно прошли курсы повышения квалификации с применением VR-технологии, которые проходили на базе Регионального центра по работе с одаренными детьми «Академия талантов». Темами данного курса стали «Психолого-педагогические основы метода ситуационного анализа в преподавании дисциплины «ОБЖ», «Применение технологии виртуальной реальности в преподавании дисциплины «ОБЖ», «Поведение человека в повседневных и экстремальных ситуациях».

# Общество
По материалам: edu.ru

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