Шуга поджег свой дом, а Тэхёна избил отец: дорама «Юность» раскроет секреты мемберов BTS

Алексей Вольцев

В 2021 году на экраны выйдет дорама «Юность», которая расскажет о детских и юношеских годах участников BTS. Однако сами парни не появятся в фильме: их роли исполнят профессиональные актеры.

Правда, не стоит наивно смотреть эту киноленту, если вы только-только начали знакомиться с творчеством бойз-бэнда: по словам создателей дорамы, в этой истории будут указаны не только реальные факты биографии мемберов группы.

[media=https://twitter.com/TsukiHaru7/status/1318000572784648192?ref_src=twsrc%5Etfw]

Например, по сценарию, Шуга (Suga), роль которого исполнит Джон Хён, – это парень, окруженный огромным количество слухов: поговаривают, что он убил свою мать и поджег свой дом.

Чонгук (Jungkook) по задумке режиссеров – это юный парень, который не знает, такое счастье и не испытывает удовольствия от жизни. Кроме того, макнэ живет в семье с очень нестабильными отношениями и не может найти смысл своей жизни. Да уж, это совсем не похоже на реальную ситуацию!

[media=https://twitter.com/starryskyofhope/status/1318043175345442818?ref_src=twsrc%5Etfw]

У Ви (V) на теле шрамы из-за побоев вечно пьяного отца, а RM – мальчик-перфекционист, который приносит пятерки со школы, при этом подрабатывая на тяжелой работе, что заработать себе на жизнь.

Ничего такое начало, правда? Кажется, эти истории совсем не похожи на жизнь настоящих мемберов BTS. Но кто знает, может, мы узнаем что-то новое о музыкантах, которых до этого видели только с одной стороны?

[media=https://twitter.com/starryskyofhope/status/1224933616624553984?ref_src=twsrc%5Etfw]

Подпишись на нас в Яндекс Новости