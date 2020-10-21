Советы без толку: сколько раз ВОЗ меняла рекомендации по борьбе с Covid-19

Вадим Карасев

Скоро год, как мир живет в условиях пандемии коронавируса. С самого начала главным источником новостей о заражениях, мерах профилактики и вакцинах была ВОЗ — Всемирная организация здравоохранения, созданная еще в далеком 1948 году под эгидой ООН как раз для координации в борьбе с чрезвычайными ситуациями. Правительства справедливо ждали дельных советов и стратегий. Но вместо этого получили весьма расплывчатые рекомендации, которые вдобавок ко всему ВОЗ не стеснялась менять время от времени. Ирина Фиш изучила, как причудливо менялись советы организации по маскам и карантину и какими пространными формулировками она пыталась научить мир бороться с Covid-19.



ВОЗ с самого начала пандемии собирала совещания, телеконференции, выпускала бюллетени, и уже 5 января выдала первые рекомендации: эпинадзор как при гриппе; для туристов не рекомендуется никаких специальных мер, кроме обращения к врачу в случае возникновения респираторных явлений. То есть ничего не надо делать.

Эту рекомендацию ВОЗ сохранит надолго, даже когда станет известно, что новая коронавирусная инфекция распространяется от человека к человеку быстрее гриппа, передается воздушно-капельным и контактным путем и дает кучу осложнений.

Не ограничивайте поездки

10 января ВОЗ выдает рекомендации по поездкам и торговле. Вирус пока что локализован в Ухане:

ВОЗ не рекомендует каких-либо конкретных мер по охране здоровья для путешественников. В случае появления симптомов, указывающих на респираторное заболевание до, во время или после поездки, путешественникам рекомендуется обратиться за медицинской помощью и поделиться историей путешествия со своим лечащим врачом. ВОЗ рекомендует воздержаться от применения каких-либо ограничений на поездки или торговлю в отношении Китая на основе имеющейся в настоящее время информации.

Трудно сказать. Возможно, если бы тогда было принято другое решение, болезнь не утекла бы в таких масштабах в другие страны.

Понять ВОЗ можно. Ухань — крупный транспортный узел. А тут еще китайский новый год. Тестов нет. Определить вирус невозможно. И торговлю остановить нельзя. Так что пусть ездят и возят грузы. Вдруг обойдется.

Кто знал тогда, что в том числе и в результате этого решения за 9 месяцев заболеет 39 миллионов человек, а больше миллиона умрет от этой непонятно болезни?

Помогает ли самоизоляция

ВОЗ обошла стороной введенную в подавляющем числе стран самоизоляцию разной степени жесткости — долго не комментировала и не давала никаких рекомендаций. Поэтому страны действовали по собственному усмотрению.

Мелита Вуйнович | Фото: РБК

Но вот 20 марта представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович заявила, что самоизоляция помогает бороться с распространением коронавируса. Она напомнила, что к такой мере прибегал Китай и "был очень успешен":

На самом деле та мера, когда людей просят остаться дома, очень эффективна, особенно если есть угроза, что началась общая передача в обществе.

То есть официально ВОЗ не выпускала рекомендаций вводить самоизоляцию в качестве карантинной меры для здоровых людей. Но ее представитель одобрил действия властей. А уже 25 марта глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус заявил:

Чтобы замедлить распространение COVID-19, многие страны ввели беспрецедентные меры со значительными социальными и экономическими издержками — закрыли школы и предприятия, отменили спортивные мероприятия и попросили людей оставаться дома. Мы понимаем, что эти страны сейчас пытаются оценить, когда и как они смогут ослабить эти меры. Ответ на этот вопрос зависит от того, что будут делать страны, пока действуют эти меры в масштабах всего населения.



Просить людей оставаться дома и закрывать движение населения значит выиграть время и снизить нагрузку на системы здравоохранения. Но сами по себе эти меры не погасят эпидемии.

Иными словами, такие меры нужны для того, чтобы выиграть время и наладить медицинскую помощь. Но они не помогут в ликвидации пандемии. Это очевидное и достаточно банальное утверждение, но оно наделало много шума. СМИ тогда выходили с абсолютно противоположными заголовками: "Самоизоляция эффективна"/"Самоизоляция неэффективна".

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус | Фото: AFP

Кстати, позиция ВОЗ с тех пор не изменилась, поэтому сейчас, когда нарастает количество заболевших, жесткую самоизоляцию не вводят, а только рекомендуют ограничить общение и контакты. Считается, что система борьбы с болезнью уже налажена, больниц, медперсонала, средств диагностики и лекарств достаточно. И снова власти сами решают, что делать. В каждой стране свои ограничения. А ВОЗ наблюдает и делает выводы уже задним числом.

Чрезвычайная ситуация и пандемия

11 января китайские СМИ сообщают о первом случае смерти от нового коронавируса, а в Таиланде выявлен первый завозной случай болезни из Китая. Он подтвержден лабораторно, потому что уже разработаны первые ПЦР-тесты.

19 января региональное бюро ВОЗ для стран Тихого океана сообщает, что вирус передается от человека к человеку. Тем временем единичные новые случаи выявляются в разных странах — в Японии, Франции, ОАЭ и в США. А эксперты ВОЗ пока что спорят между собой, является эта ситуация чрезвычайной или нет. 30 января генеральный директор ВОЗ заявил:

Я объявляю чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения в связи с глобальной вспышкой нового коронавируса.

К этому времени в Китае зарегистрировано 7736 случаев, в мире — 98 заболевших. 170 человек погибли от нового вируса. Но в рекомендациях нет никаких ограничений, несмотря на "международную озабоченность":



Во-первых, нет никаких оснований для принятия мер, которые мешают международным поездкам и торговле. ВОЗ не рекомендует ограничивать торговлю и передвижение.

ВОЗ призывает бороться со слухами и фейками, к скорейшей разработке вакцины, солидарности и поддержке стран со слабыми системами здравоохранения. И к обмену опытом.

Локдаун в Китае, весна 2020 | Фото: Getty

Коротко рекомендации организации в то время звучали так: "Давайте жить дружно, получим отличный результат, это единственный способ победить заразу". В результате странам самим пришлось принимать решения.

Россия закрыла границу с КНР с полуночи 31 января. В начале февраля правительство России ограничило пересечение границы с Монголией, отменило рабочие визы для граждан Китая, было принято решение эвакуировать из провинции Хубэй находящихся там россиян, приостановить регулярные полеты и чартеры российских авиакомпаний в Китай, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. С 3 февраля РЖД прекратила железнодорожное сообщение с Китаем. Эти меры существенно ограничили рост заболеваемости в РФ.

Пандемия же была объявлена только 11 марта, когда вовсю полыхала Италия и Испания, когда насчитывалось 118 тысяч больных в 114 странах, а умер уже 4291 человек. В то время многие считали, что не надо было ее объявлять — слишком маленькие масштабы для пандемии. Однако уже было известно, что COVID-19 распространяется очень быстро, его инкубационный период больше, чем у гриппа, а течение тяжелее и от него нет ни лекарств, ни вакцины. Поэтому режим пандемии ввели скорее поздно, чем рано.

Дезинфекция площадей в Милане | Фото: Reuters

При таких вводных можно было ожидать, что инфекция при отсутствии ограничений будет распространяться как пожар. Так и произошло. Но понять ВОЗ можно: слишком серьезный скандал разыгрался после пандемии свиного гриппа 2009 года, когда эту организацию обвинили в том, что она пошла на поводу у фармацевтических компаний.

12 марта Европейское региональное бюро ВОЗ 12 марта опубликовало рекомендации для стран и населения.

Хотя каждая страна самостоятельно определяет характер и время введения мер, направленных на профилактику или снижение темпов передачи вируса, ЕРБ ВОЗ считает, что меры социального дистанцирования и карантинные меры нужно вводить на своевременной основе и что их необходимо тщательно соблюдать.



Страны могут, помимо прочего, рассмотреть возможность введения следующих мер: закрытие школ и вузов, перевод организаций и предприятий в режим удаленной работы (по возможности), сведение к минимуму использования общественного транспорта в часы пик и перенос необязательных поездок.

То есть в Европе призвали к мягким мерам, когда уже были в Китае введены жесточайшие ограничения вплоть до запрета покидать свое жилье. Такие же меры были введены позже в Италии.

Нужно ли закрывать границы и отменять авиасообщение? Нужно ли отменять массовые мероприятия? Нужно ли группы риска переводить на режим самоизоляции? ВОЗ отделывается общими словами: нужно объединять усилия, нужно помогать слабым, дайте денег и мойте руки.

Так носить маски или нет?

29 января ВОЗ выпустила первые рекомендации по ношению масок в целях профилактики новой инфекции. И там рекомендуется лицам без респираторных симптомов не носить масок, т.к. "нет доказательств ее полезности для защиты от заражения". Но в рекомендациях от 6 апреля вдруг появляются новые данные:

По некоторым сведениям, ношение медицинских масок здоровыми людьми дома при общении с лицами, контактировавшими с больными, либо при посещении массовых мероприятий может оказаться эффективной мерой профилактики.

В этот же день выпускается документ "Рациональное использование средств индивидуальной защиты при коронавирусной болезни (COVID-19) и соображения применительно к ситуации их острой нехватки", где в связи с "дефицитом СИЗ" маски рекомендуется носить опять же только при наличии респираторных симптомов. А вот 5 июня ВОЗ прямо заявляет:

Маски могут применяться здоровыми людьми в качестве средства индивидуальной защиты (для защиты при контакте с заболевшим) либо для контроля за источником инфекции (то есть применяются заболевшими для профилактики дальнейшей передачи инфекции).

С точки зрения российских экспертов, постановка вопроса не совсем корректная. Хотя бы потому, что на 100% уверенным в том, что ты здоров, быть нельзя. Ты можешь чувствовать себя хорошо, но при этом может оказаться, что ты был в контакте с больным и стать носителем вируса. Среди выявленных с помощью тестов инфицированных до 40% граждан не имели симптомов болезни. Поэтому маски нужно носить всем, если находишься среди людей.

Заявление Гебреисуса о ношении масок

В последних рекомендациях ВОЗ от 9 октября постоянно носить маски рекомендуется 4-м категориям граждан: медицинским работникам, людям с COVID-19 или подозрением на него, ухаживающим за больными и гражданам старше 60 лет из группы риска.

Вы будете смеяться, но в рекомендациях населению ВОЗ советует "выработать привычку носить маску на людях"!



Сколько за это платим

Если почитать хронологию действий ВОЗ по борьбе с COVID-19, то заметна высочайшая активность этой организации: 90 брифингов для СМИ, 28 информационных мероприятий для стран-членов, бесконечное число совещаний. Выходят многостраничные доклады и статьи.

Совещание в ВОЗ | Фото: Getty

Расходы на все эти мероприятия огромные, а результат — страны продолжают вариться в собственном соку, сами решают свои проблемы, разрабатывают тесты и вакцины и исследуют методы лечения. То есть никаких руководства и координации в борьбе с чрезвычайными ситуациями, оценки рисков и разработки стратегий. Мир не услышал от ВОЗ ничего конкретного. Методы лечения, о которых писала организация или которые считала перспективными, оказались неэффективны.

Бюджет организации формируется за счет обязательных взносов стран-участниц и добровольных пожертвований. Россия туда перечисляет немалые деньги. В этом финансовом году размер обязательных взносов России должен составить $5,7 млн. В начале октября было подписано соглашение о перечислении почти 15 миллионов долларов в организацию на реализацию различных проектов.