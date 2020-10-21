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Специалисты из Москвы и Ижевска обменялись опытом работы с детьми с ОВЗ

Специалисты из Москвы и Ижевска обменялись опытом работы с детьми с ОВЗ

В рамках проекта «Взаимообучение городов» состоялась Skills-сессия «Школа для всех: вариативность моделей организации образовательного процесса», сообщает пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы. 

Эксперты из школ – участниц московского проекта «Ресурсная школа» и эксперты из города Ижевска поделились в онлайн-формате своим опытом выстраивания гибких образовательных маршрутов в условиях современной образовательной организации. Участниками сессии стали более 2 тысяч педагогов из 30 субъектов России, в числе которых Татарстан, Калмыкия, Башкортостан, Самарская, Мурманская, Владимирская области и другие.

Старший методист Инновационного методического центра «Альтернатива» (Ижевск) Людмила Ленкина отметила, что проект «Взаимообучение городов» очень важен для школ.

«В течение двух лет мы тесно сотрудничаем с Городским психолого-педагогическим центром Департамента образования и науки города Москвы, перенимаем опыт по организации инклюзивного образования. Директора и специалисты школ Ижевска выезжали на семинары в ресурсные школы, участвовали в стажировках, онлайн-встречах. Одним из результатов этого взаимодействия стал проект «Гибкий класс», который в прошлом учебном году мы реализовали в своем регионе», – сказала Ленкина. 

В проекте принимают участие 103 города России, а также более тысячи образовательных организаций со всей страны.

# Общество
По материалам: edu.ru

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