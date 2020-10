Стример Mellstroy жестоко избил модель Алену Ефремову на глазах толпы

View this post on Instagram

Облако из пыли, голубая вода в глазах, была в слезах, но протерев рукавами пыль прошлого, осевшую в ладошках, плотно сжала руку в кулак правую и левую. Теперь иду вверх смело, в принципах не зачерствела 🕊