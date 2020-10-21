Стример Mellstroy жестоко избил модель Алену Ефремову на глазах толпы

Влада Некрасова

Жуткая история произошла на одной из светских тусовок золотой молодежи Москвы. Известный стример Mellstroy (Андрей Бурим, если по-русски) в прямом эфире избил модель Алену Ефремову. К слову, компания молодых людей, наблюдавшая за процессом, даже не подумала о том, чтобы встать и остановить неадекватные действия разгорячившегося парня.

Стример, по подозрениям общественности, «был сильно обдолбан». Он записывал видео, а затем, в нем резко вспыхнула агрессия. Под руку попала та самая Алена, которую он взял за лицо и начал яростно бить головой об стол, унижая блондинку и называя ее «тварью».

Пострадавшая девушка, записавшая после случившегося stories для своих подписчиков с просьбой о помощи, пожаловалась на то, что ее обидчик позорит страну, однако ее репутация, как выяснилось, тоже страдает. На сайте «интим в Москве» Алена представляется Таней и предлагает секс за внушительные суммы.

Позднее в башню «Федерация», находящуюся на Пресненской набережной были вызваны полиция и бригада скорой помощи. У эскортницы с кровоточащей разбитой губой, отеками и ссадинами диагностировали поверхностные травмы головы. Алена-Таня собирается дать делу ход и консультируется с юристами о возможной мести безжалостному стримеру.

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