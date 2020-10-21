Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Стример Mellstroy жестоко избил модель Алену Ефремову на глазах толпы

Стример Mellstroy жестоко избил модель Алену Ефремову на глазах толпы

Жуткая история произошла на одной из светских тусовок золотой молодежи Москвы. Известный стример Mellstroy (Андрей Бурим, если по-русски) в прямом эфире избил модель Алену Ефремову. К слову, компания молодых людей, наблюдавшая за процессом, даже не подумала о том, чтобы встать и остановить неадекватные действия разгорячившегося парня.


Стример, по подозрениям общественности, «был сильно обдолбан». Он записывал видео, а затем, в нем резко вспыхнула агрессия. Под руку попала та самая Алена, которую он взял за лицо и начал яростно бить головой об стол, унижая блондинку и называя ее «тварью».



Пострадавшая девушка, записавшая после случившегося stories для своих подписчиков с просьбой о помощи, пожаловалась на то, что ее обидчик позорит страну, однако ее репутация, как выяснилось, тоже страдает. На сайте «интим в Москве» Алена представляется Таней и предлагает секс за внушительные суммы.

Позднее в башню «Федерация», находящуюся на Пресненской набережной были вызваны полиция и бригада скорой помощи. У эскортницы с кровоточащей разбитой губой, отеками и ссадинами диагностировали поверхностные травмы головы. Алена-Таня собирается дать делу ход и консультируется с юристами о возможной мести безжалостному стримеру.

Подпишись на нас в Яндекс Новости

# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

Последние новости

Минобороны России воюет с Минфином, предложившим сократить численность ВС
Минобороны России воюет с Минфином, предложившим сократить
В России стартуют предзаказы на iPhone 12 и iPhone 12 Pro
В России стартуют предзаказы на iPhone 12 и iPhone 12 Pro
Показали актеров, которые сыграли BTS! Сравни айдолов с исполнителями ролей!
Показали актеров, которые сыграли BTS! Сравни айдолов с исполнителями
Затравленного на Украине боксера Ломаченко пригласили в Россию
Затравленного на Украине боксера Ломаченко пригласили в Россию
Российский адмирал оценил опасность новых украинских военно-морских баз
Российский адмирал оценил опасность новых украинских военно-морских
В Приамурье готовятся к открытию новые центры «Доброшкола»
В Приамурье готовятся к открытию новые центры «Доброшкола»
В Камчатском крае стартовали сразу два конкурса профессионального мастерства – «Учитель года» и «Педагогический дебют»
В Камчатском крае стартовали сразу два конкурса профессионального
Школьники Петербурга смогут изучать ОБЖ в виртуальной реальности
Школьники Петербурга смогут изучать ОБЖ в виртуальной реальности
Глава МВД Франции планирует провести переговоры с Колокольцевым
Глава МВД Франции планирует провести переговоры с Колокольцевым
Лунный день сегодня 21 октября 2020 года
Лунный день сегодня 21 октября 2020 года
Родственники, друзья и коллеги вспоминают Ирину Скобцеву
Родственники, друзья и коллеги вспоминают Ирину Скобцеву
Гурвиц и Ярош: как еврей — бывший мэр Одессы с бандеровцами «кентуется»
Гурвиц и Ярош: как еврей — бывший мэр Одессы с бандеровцами

Топ на сегодня

Сокращение доходов в регионах наращивает социальное недовольство
Сокращение доходов в регионах наращивает социальное недовольство
Около 230 школьников из 43 регионов страны примут участие в программе «Большие вызовы» в центре «Сириус» в Сочи
Около 230 школьников из 43 регионов страны примут участие в программе
База — Рамштайн: НАТО создаст в Германии свой центр для войны в космосе
База — Рамштайн: НАТО создаст в Германии свой центр для войны
75-летию атомной промышленности посвящена новая тематическая неделя конкурса «Большая перемена»
75-летию атомной промышленности посвящена новая тематическая неделя
Немецкий депутат предрек ФРГ темноту при отказе от "Северного потока — 2"
Немецкий депутат предрек ФРГ темноту при отказе от "Северного потока

Еще по теме

Стример Mellstroy жестко избил девушку в прямом эфире
Алена Кравец поведала о страшной жизни после развода с миллионером
Горячие фото: бывшая жена Тимати снялась обнаженной
Фанаты осудили Алену Водонаеву за неприличный вид в церкви (ФОТО)