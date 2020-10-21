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Светлана Крючкова госпитализирована в реанимацию

Светлана Крючкова госпитализирована в реанимацию

Народная артистка СССР Светлана Крючкова экстренно госпитализирована в одну из клиник Санкт Петербурга. Накануне, 70-летняя Светлана Сергеева почувствовала себя плохо и самостоятельно вызвала себе Скорую Помощь. Причиной госпитализации стала не коронавирусная инфекция, а общее недомогание.


Сейчас Светлана Крючкова чувствует себя стабильно и скоро будет отпущена домой. «Да, я действительно обратилась в больницу, но сейчас уже всё хорошо, спасибо» — прокомментировала Светлана Крючкова изданию KP.


Несколько лет назад актрисе был поставлен онкологический диагноз, к счастью, Светлана Сергеевна поборола недуг.

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По материалам: popcake.tv

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