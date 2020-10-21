Торкунов заявил, что не уходит с поста ректора МГИМО

Влада Некрасова

Ректор МГИМО Анатолий Торкунов, комментируя слухи о своей возможной предстоящей отставке, заявил РИА Новости, что не уходит с должности.

Ранее в октябре РБК со ссылкой на источники сообщило, что Торкунов покинет пост ректора МГИМО, поскольку достиг предельного срока пребывания в этой должности - 26 августа ему исполнилось 70 лет. По сведениям источников РБК, после отставки Торкунов может стать президентом МГИМО.

"Нет, работаю. Пока народ доверяет, и начальство велит, буду работать", - сказал Торкунов, отвечая на вопрос, есть ли планы насчет отставки с поста ректора.

Сообщения о возможной предстоящей отставке ректора МГИМО в последние несколько месяцев часто появлялись в Telegram-каналах. Например, в августе они со ссылкой на источники в Минобрнауки РФ сообщили, что Торкунов в ближайшее время якобы оставит свою должность. Сам Торкунов в разговоре с РИА Новости тогда опроверг эту информацию.