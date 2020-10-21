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«Тотальный диктант – 2021» запланирован на 10 апреля

«Тотальный диктант – 2021» запланирован на 10 апреля

«Тотальный диктант – 2021» запланирован на 10 апреля, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на директора фонда «Тотальный диктант» Ольгу Ребковец.

Об этом она заявила на пресс-конференции, посвященной подведению итогов акции «Тотальный диктант – 2020».

«Тотальный диктант – 2021» мы готовим активно, и по плану мы хотим провести его весной. Сейчас он запланирован на 10 апреля, но мы понимаем, что в нынешних условиях быть полностью уверенным, что все наши планы сбудутся, нельзя. Надеемся на то, что диктант пройдет весной», – сказала Ребковец.

Она выразила надежду, что в следующем году диктант вернется на очные площадки.

Впервые акция прошла в 2004 году в Новосибирске. Авторами текста диктанта в разные годы были известные российские писатели Павел Басинский, Гузель Яхина, Леонид Юзефович, Андрей Усачев, Евгений Водолазкин, Алексей Иванов, Дина Рубина, Захар Прилепин, Дмитрий Быков.

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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