«Тотальный диктант – 2021» запланирован на 10 апреля

Лидия Мартынова

«Тотальный диктант – 2021» запланирован на 10 апреля, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на директора фонда «Тотальный диктант» Ольгу Ребковец.

Об этом она заявила на пресс-конференции, посвященной подведению итогов акции «Тотальный диктант – 2020».

«Тотальный диктант – 2021» мы готовим активно, и по плану мы хотим провести его весной. Сейчас он запланирован на 10 апреля, но мы понимаем, что в нынешних условиях быть полностью уверенным, что все наши планы сбудутся, нельзя. Надеемся на то, что диктант пройдет весной», – сказала Ребковец.

Она выразила надежду, что в следующем году диктант вернется на очные площадки.

Впервые акция прошла в 2004 году в Новосибирске. Авторами текста диктанта в разные годы были известные российские писатели Павел Басинский, Гузель Яхина, Леонид Юзефович, Андрей Усачев, Евгений Водолазкин, Алексей Иванов, Дина Рубина, Захар Прилепин, Дмитрий Быков.