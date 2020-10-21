TUI запускает новогодние чартеры в Великий Устюг из двух городов

Влада Некрасова

Туры в Великий Устюг к Деду Морозу, до сих пор базировавшиеся на железнодорожной и автобусной перевозке, теперь стали возможны и на самолете. Туроператор TUI Россия впервые поставил на новогодние даты свою чартерную цепочку в Великий Устюг сразу из двух городов. Сколько стоит такой эксклюзив?

Впервые в истории российского организованного туризма туроператор TUI Россия анонсировал собственные полетные программы в Великий Устюг из Москвы и Санкт-Петербурга.

Великий Устюг обладает собственным аэропортом регионального значения, через который авиакомпания «Северсталь Авиа» осуществляет внутренние пассажирские перевозки по маршрутам Москва-Череповец-Великий Устюг и Санкт-Петербург-Череповец-Великий Устюг.

В 2016 году аэропорт включили в федеральную программу, по которой на реконструкцию будет выделено около 1,3 млрд. рублей. К концу ноября 2020 года длина взлетно-посадочной полосы здесь будет увеличена до 1800 м, что позволит принимать самолёты с туристами.

Как сообщили «Вестнику АТОР» в TUI Россия, собственная чартерная цепочка туроператора в Великий Устюг стартует 30 декабря. Рейсы будет выполнять авиакомпания «Северсталь Авиа», тип самолета Bombardier CRJ200 (50 мест). Время в полете – 1 час 20 минут.

РАСПИСАНИЕ ЧАРТЕРОВ В ВЕЛИКИЙ УСТЮГ И ЦЕНЫ НА ТУРЫ

Из Москвы рейс D2 42 вылетает из аэропорта Домодедово из в 09:35, обратно рейс D2 41 из Великого Устюга вылетит в 15:35 (прилет в Домодедово в 16:55)

Из Санкт-Петербурга рейс D2 44 вылетает из Пулково в 13:55, обратный рейс D2 43 из Великого Устюга вылетит в 11:35 (прилет в Пулково в 12:55).

Туроператор анонсировал следующие даты заездов и продолжительность для чартерных авиатуров в Великий Устюг:

30.12.20 – 02.01.2021 (тур 4 дня / 3 ночи)02.01 – 04.01.2021 (тур 3 дня / 2 ночи)04.01 – 06.01.2021 (тур 3 дня / 2 ночи)

Цены на туры в Великий Устюг 02 – 04.2021 и 04-16.2021 (3 дня /2 ночи) стартуют от 37 508 руб (из Санкт-Петербурга) и от 38 854 руб (из Москвы) за человека при двухместном размещении.

Эти цены – за полный пакет, включая перелет, трансфер, проживание, экскурсионную программу, входные билеты, мастер-классы, сладкий подарок. ,

Авиатуры с захватом самого Нового года (30.12.2020 – 02.01.2021) обойдутся дороже. Во-первых они дольше – на 4 дня/3 ночи, а во-вторых, здесь в цену пакета, помимо всего перечисленного выше, включены новогодний банкет и ночное новогоднее шоу в самой Вотчине Деда Мороза.

Цена новогоднего тура на чартере TUI из Москвы стартует от 52205 руб. на человека при двухместном размещении, и от 50394 руб. на человека при двухместном размещении – из Санкт-Петербурга.