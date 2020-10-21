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Туроператоры расширили выбор экскурсионных туров в Турцию

Туроператоры расширили выбор экскурсионных туров в Турцию

Осенью 2020 года фактически единственной альтернативой популярным у россиян экскурсионным турам в Европу стала Турция. Соответственно возросшему спросу, туроператоры расширили и ассортимент турецких экскурсионных программ, и их географию – появились новые туры в регион Восточной Фракии и в Месопотамию.

Если год назад в сегменте экскурсионных туров за рубеж с большим отрывом от остальных лидировали Италия и Чехия, то в сезоне 2020 года у любителей экскурсионной классики осталась фактически одна только Турция.

Самым востребованным экскурсионным зарубежным направлением, подразумевающим, впрочем, преимущественно, городской туризм, этой осенью стал, безусловно, Стамбул. Сюда в осенне-зимнем сезоне летают и регулярные рейсы, и чартеры туроператоров Coral Travel, PEGAS Touristik и TUI Россия. 

Что же касается классических многодневных экскурсионных туров с посещением нескольких городов Турции, то туроператоры также говорят о том, что спрос на них в условиях закрытых европейских границ заметно вырос (хотя и составляет не более 1-2% от общего объема запросов по Турции осенью).

Классические экскурсионные программы по Турции насыщены историческими и культурными памятниками на маршруте, иногда даже больше, чем в турах по Европе. Охотников за природными видами эти туры привлекут не меньше – природа в Турции также очень живописна.

Расстояния в Турции между городами больше, чем в Европе, поэтому и средняя длительность экскурсионных многодневных программ также чаще всего больше, чем европейских.  Поэтому практически нет и программ с базированием в одном городе и дневными переездами в другой и последующим возвращением на «базу» (как это, например, было со многими экскурсионными программами из Римини) – турецкие многодневные туры гораздо чаще подразумевают ночевки в нескольких городах.

Цены на турецкую «экскурсионку» в этом году в целом сопоставимы с прошлогодними ценами на европейские программы, хотя и в среднем все же повыше. В классическом варианте они варьируются от 670 до 1000 долларов на двоих за неделю, хотя есть предложения и ниже, и выше этих сумм. 

Российские туроператоры в этом осенне-зимнем сезоне, видя концентрацию экскурсионного спроса на Турции, расширяют ассортимент, предлагая как уже известные программы с Каппадокией, Памуккале, Эфесом и Троей (о которых мы тоже расскажем далее), так и новинки в других регионах Турции.


ЭКСКУРСИОННЫЕ НОВИНКИ ТУРЦИИ СЕЗОНА 2020 ГОДА: МЕСОПОТАМИЯ И ВОСТОЧНАЯ ФРАКИЯ

В этом году в ассортименте туроператоров Space Travel и «Интурист» появились экскурсионные туры в турецкую Месопотамию. Эта часть Турции открывается для российских туристов фактически впервые.

Маршрут шестидневных туров в Месопотамию предполагает прибытие в Стамбул, внутренний перелет до Газиантепа, далее – посещение городов Газиантеп, Шанлыурфа, Мардин, Мидьят, Диярбакыр (отсюда – вылет в Стамбул).

Это предложение заинтересует любителей истории и мистики (здесь, в частности, помимо большого количества древних крепостей различных эпох, расположен «турецкий Стоунхендж», древнейший храм на Земле – Гёбекли-тепе), так и ценителей гастрономии. В этой части Турции она необычная, с элементами арабской, армянской, ассирийской кухонь. Кулинария Месопотамии входит в список  нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Рекомендуется этот тур и «охотникам за видами», блогерам и фотографам – средневековые улочки и базары, закаты в Мардине, полеты на воздушных шарах над долинами Евфрата и прогулки на катере по этой реке, скальные гробницы и подземелья крепости Дара, дома-конусы в Харране, христианские ассирийские древние монастыри и пр. – все это очень живописно.

О том, что смотреть и пробовать в Месопотамии можно подробнее прочитать в этом иллюстрированном обзоре нашего корреспондента.

С программами и описанием туров в Месопотамию можно ознакомиться у Space Travel здесь, а у «Интуриста» – здесь. Программы рассчитаны до марта 2021 года, первые заезды стартуют в ноябре 2020 года.

Цены на туры в Месопотамию сейчас стартуют от 650 евро (~59 150 р.) на человека. Цена включает перелеты из России и внутренние перелеты, проживание в отелях в городах по маршруту, трансферы, экскурсионное обслуживание, питание – завтраки. 

Вторая интересная новинка сезона – предложение «Интуриста»: экскурсионный автобусный тур по региону Восточной Фракии (Мармара) в Турции (6 дней/5 ночей,  маршрут Стамбул – Текирдаг – Чанаккале – Балыкесир – Бурса – Стамбул).

Туристы в этом туре смогут увидеть некурортный регион Турции, где активно развивается виноделие, а местные вина получают золотые медали на самых престижных дегустационных конкурсах в Лондоне (эти вина можно будет продегустировать прямо на винодельне).

В туре можно познакомиться с местной гастрономией, с памятниками времен античности, посетить ультрасовременный музей Трои, легендарную усыпальницу Шахзаде в Бурсе. Кроме исторической и эногастрономической программы у туристов будет возможность и отдохнуть в термальных отелях Балыкесира.

Иллюстрированный репортаж из тура по этому региону Турции от нашего корреспондента можно найти здесь.

Цены на туры в Восточную Фракию у «Интуриста» стартуют от 30 500 р. на человека с перелетом из Москвы (питание – завтраки).


КАППАДОКИЯ – НОМЕР 1 ПО СПРОСУ И ПРОДАЖАМ

Пока новинки – Месопотамия и Восточная Фракия – еще только начинают свой путь на российском рынке, заслуженное первое место по объему заявок на экскурсионные туры в Турцию практически у всех массовых туроператоров занимают различные варианты программ с посещением Каппадокии.

Большинство программ многодневных туров с посещением Каппадокии стартует из Стамбула. Первый вариант –  это различные варианты групповых и индивидуальных программ длительностью 4-7 дней «Стамбул+Каппадокия» с внутренним авиаперелетом по Турции.

Такие программы предусматривают ночевки в Стамбуле и одном из городов Каппадокии, экскурсионную программу в обоих пунктах, опционально (за доп. плату) – полет на воздушном шаре в Каппадокии. Туристам доступно проживание в отелях категории от 3* до 5*.

Эти варианты экскурсионных туров в Каппадокию из Стамбула есть в ассортименте у Coral Travel, TUI Россия («Тайны Каппадокии»), Space Travel и других крупных и средних игроков рынка.

Стоимость таких туров с вылетом в ноябре, в зависимости от наполнения и длительности программы, составляет от 68 500 р. (4 ночи) до 96 548 р. (7 ночей) на двоих. Цены указаны за тур с питанием на базе завтраков, возможен и заказ полупансиона.

В ассортименте PEGAS Touristik есть и вариант посещения Каппадокии из Антальи: тур Анталья – Каппадокия – Анталья (7 дней) в ноябре стоит от 80 698 р. на двоих.

Среди желающих увидеть не только Стамбул и Каппадокию, а получить более широкий «срез» достопримечательностей, этой осенью популярен уже известный на рынке кольцевой автобусный маршрут «Золотое кольцо Турции» в Каппадокию(Стамбул – Бурса – Памуккале – Конья – Каппадокия – Анкара – Стамбул, 7 или 8 дней).

Он есть в ассортименте «Интуриста», ANEX Tour, Coral Travel, PEGAS Touristik и др. Программа предусматривает автобусные переезды по Турции и ночевки в нескольких городах по маршруту.  

Туристы:кроме красот Каппадокии, в таком туре увидят еще две древние столицы Османской Империи (Бурсу и Конью), знаменитые травертины Памуккале и нынешнюю столицу Турции – Анкару, почти неизвестную туристам (с ней не было и нет прямого авиасообщения из России).

Минимальная цена таких автобусных туров с Каппадокией у разных компаний в зависимости от наполнения программы стартует в ноябре 2020 года от 48 840 р. на двоих (полупансион) до 54 200 р.

У туроператора Space Travel есть для жителей Москвы и городов Юга России (Минеральные воды, Краснодар, Ростов-на-Дону) похожая программа «Турецкая сказка», но с прилетом в Анталью и отлетом из Стамбула (Анталья – Конья – Каппадокия – Анкара – Стамбул) с фиксированными датами заезда. Цена – от 560 евро на человека, включая международный авиаперелет, экскурсии по программе с русскоговорящим гидом, проживание и питание на базе НВ.

Для настоящих поклонников исторического наследия Анатолии есть и расширенные варианты автобусных программ «Золотого Кольца».Таков, например, очень насыщенный недельный тур «По следам великих цивилизаций», который предлагает TUI Россия. В нем туристы едут по маршруту Стамбул – Анкара – Каппадокия – Конья – Памуккале – Эфес – Кушадасы – Пергам – Ассос – Троя – Стамбул. Цена – от 123 тыс. р. за двоих (с двухразовым питанием).

Наконец, в этом году туроператоры ANEX Tour и «Интурист» поставили и «сокращенный» вариант «Золотого кольца Турции» с Каппадокией и из Антальи (с чартерной перевозкой): это маршрут Анталья – Демре и Мира – Памуккале – Каппадокия – Анталья (7 ночей). Цены на такие туры (с перелетом из Москвы) начинаются от 51 342 р. на двоих с завтраками. 


ТУРЫ С ПАМУККАЛЕ ПО ЭГЕЙСКОМУ И АНТАЛИЙСКОМУ ПОБЕРЕЖЬЯМ

Есть у туроператоров в этом осенне-зимнем сезоне и обзорные экскурсионные туры по историческим достопримечательностям Эгейского и Анталийского побережий Турции, всегда – с захватом Памуккале, иногда – с акцентом на древнюю Трою.

«Кольцевой» вариант с Эгейским побережьем и Памуккале из Стамбула есть у PEGAS Touristik – это тур «Контрасты великих империй»(8 дней, маршрут Стамбул – Бурса – Памуккале – Кушадасы – Эфес – Эдремит – Чанаккале – Стамбул), цена от 65 482 р. на двоих.

У этого же туроператора представлена в этом сезоне и программа «Исторический треугольник Турции» с Памуккале и Эгейскими памятниками (6 дней, Стамбул – Кушадасы и Эфес – Памуккале – Стамбул). Цена – от 58 210 р. на двоих (обязательно +2 ночи в отеле, также доступна продолжительность 6 дней).

У ANEX Tour есть похожий вариант: программа «Чудеса Турции»(Стамбул – Троя – Ассос – Пергам – Эфес – Памуккале – Стамбул, 7 или 8 дней), но пока он доступен только с вылетом на AZUR air из Новосибирска (цена – от 69 700 р. на двоих с перелетом)

Из Антальи у PEGAS Touristik есть программа с Памуккале и памятниками древности Анталийского и Эгейского побережья: это тур «Lycian Voyage» (Анталья – Демре – Дальян – Эфес – Памуккале – Анталья (8 дней), цена от 88 600 р. на двоих (полный пакет с перелетом).

Похожий тур «Турецкая Ривьера» от ANEX Tour тоже охватывает и Анталийское и Эгейское побережья (Анталья – Памуккале – Эфес – Дальян – Демре – Мира – Анталья).

А вот тур ANEX Tour с отправлением из Антальи «Легенды о Троянском коне» целиком сосредоточен на памятниках Эгейского побережья (Анталья – Памуккале – Эфес – Пергам – Троя – Анталья).

Стоимость туров по обоим указанным выше маршрутам (с перелетом) стартует у ANEX Tour от 53 тыс. р. на двоих.

# Интересное
По материалам: atorus.ru

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