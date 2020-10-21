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Туры в Сербию продаются по привлекательным ценам

Туры в Сербию продаются по привлекательным ценам

Туроператоры начали продавать туры в Сербию, авиасообщение России с которой было возобновлено с 17 октября. В ассортименте компаний – экскурсионные, лечебные и гастрономические туры. Ажиотажного спроса не предвидится, говорят эксперты, но стабильным он вполне может быть.

Сербия наряду с Японией и Кубой вошла в последний список разрешенных для полетов зарубежных направлений, который был опубликован 14 октября. «Аэрофлот» начал выполнять полеты из Москвы в сербскую столицу Белград с 17 октября по четвергам и субботам, цена билета стартует от 24 тыс. руб.

Эксперты отмечают, что хотя среди «новых открытых» стран Куба для туризма выглядит наиболее интересным направлением, особенно в зимнем сезоне, шансы на успех и у Сербии неплохие. У этой балканской страны есть свои поклонники, а при нынешнем скудном выборе зарубежных направлений интерес к Сербии может существенно вырасти.

Направление и прежде показывало хорошую динамику. Так, если на Кубе по итогам 2019 года побывали 178 тыс. российских туристов (+30% к 2018 году), то в Сербии – 107 тыс. туристов (+30,5%).


ДЛЯ ПОЕЗДКИ В СЕРБИЮ НЕ НУЖНЫ ВИЗЫ И ТЕСТЫ НА КОРОНАВИРУС

«У Сербии есть потенциал на российском туррынке. Направление безвизовое для российских граждан, ПЦР-тесты по прилету не нужны, перелет регулярными рейсами и всего продолжительностью 3,5 часа. Мы предлагаем туристам разнообразный продукт: экскурсионные туры, сити туры, гастрономические и паломнические туры, а так же лечебно-оздоровительные туры», – рассказывает  Оксана Волканова, директор по развитию туроператора ICS Travel Group.

Туроператоры уже запускают продажи туров в Сербию на своих сайтах. Возможность купить тур уже предоставили туроператоры ICS Travel Group, «Русский Экспресс», «ВЕДИ ГРУПП». Совсем скоро пакетные туры в Сербию будут доступны и для клиентов  туроператора ПАКС.


КАКИЕ ТУРЫ В СЕРБИЮ ПРЕДЛАГАЮТ ТУРОПЕРАТОРЫ

Предложения туроператоров в 2020 году достаточно разнообразные и учитывают практически все туристические возможности Сербии. Страна славится своими термальными курортами: их тут много, а ценник на фоне раскрученных Карловых Вар или даже Словакии приятно удивляет.

Туристы любят Сербию и за насыщенную экскурсионную составляющую, многие приезжают сюда за гастрономическими изысками, на фестивали, в паломнические туры, а зимой – на популярный горнолыжный курорт Копаоник.

«Мы предлагаем пакетные экскурсионные и сити-туры. В Сербии туристам также интересны курортное лечение и небольшие горнолыжные  курорты», – говорит Анна Филатовская, директор департамента рекламы и PR туроператора «Русский Экспресс».

«У нас будут сити-туры в Белград, горнолыжные туры на Копаоник и лечебно- оздоровительный отдых на термальных курортах. Также планируются новогодние туры, а экскурсионные ставим уже на весну 2021 года», – сообщили «Вестнику АТОР» в компании ПАКС.

Оксана Волканова из ICS Travel Group также отметила, что ко всем имеющимся у них турам в Сербию уже добавились рождественские и новогодние туры.


СКОЛЬКО СТОЯТ ТУРЫ В СЕРБИЮ В 2020 ГОДУ

Доступные цены на турпакеты в Сербию туроператорам сейчас позволяют формировать адекватные тарифы на перевозку, которые находятся на уровне прошлого года, а также лояльная политика отельеров страны.

Так, отправиться в 7-дневный оздоровительный тур на курорт Пролом-Баня по линии туроператора «ВЕДИ ГРУПП» можно за чуть более, чем 1100 евро на двоих с перелетом туда и обратно (порядка 100 тыс. руб.). Тур – на полном пансионе с лечением, вылет 30 октября.

Клиентам «Русского Экспресса» доступен 5-дневный тур в Белград на двоих за 82 тыс. руб. с перелетом. Размещение в отеле категории 3*, питание – завтраки.

За 5-дневный сити-тур с перелетом в Белград на двоих компания ICS Travel Group просит 77,9 тыс. руб. Размещение в отеле 3*, питание – завтраки, вылет 7 ноября.

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По материалам: atorus.ru

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