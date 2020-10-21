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Умер протоиерей Дмитрий Смирнов

Умер протоиерей Дмитрий Смирнов

На 70-м году жизни скончался протоиерей РПЦ Дмитрий Смирнов. Информацию подтвердил пресс-секретарь Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской православной церкви (РПЦ) Василий Рулинский.

Сейчас стало известно о смерти отца Димитрия Смирнова. Царствие небесное дорогому батюшке. Владыка Пантелеимон в Южно-Сахалинске совершил панихиду по новопреставленному отцу Димитрию,

— написал он в телеграм-канале.


Известно, что в мае протоиерей заразился коронавирусом, а в июле он был госпитализирован в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифософского в тяжелом состоянии. Также сообщается, что в больницу он вновь попал в сентябре, однако с каким диагнозом — неизвестно. Сам он, к слову, весьма положительно отзывался о вирусе COVID-19, заявляя, что благодаря заболеванию люди продемонстрировали свои лучшие качества.

Дмитрий Смирнов был известен своими неоднозначными и даже скандальными высказываниями. К примеру, он открыто говорил о том, что мужчины умнее женщин, а также советовал последним искать любовь в Африке и Китае. Он также осуждал гражданский брак и называл женщин, состоящих в нем, "бесплатными проститутками".

У Дмитрия Смирнова остались жена и дочь.


# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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