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В Алтайском крае откроется новый региональный центр развития одаренных детей, аналогичный «Сириусу» в Сочи

В Алтайском крае откроется новый региональный центр развития одаренных детей, аналогичный «Сириусу» в Сочи

В конце октября – начале ноября в Алтайском крае откроется абсолютно новый региональный центр развития одаренных детей, аналогичный известному «Сириусу» в Сочи, сообщает портал «Алтайская правда» со ссылкой на министра образования и науки края Максима Костенко.

«Это очень сложный и интересный проект, который реализуется совместно с Министерствами спорта и культуры. Очень разветвленный сетевой проект с участием различных организаций», – отметил Костенко.

Образовательный центр «Сириус» в Сочи создан на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе президента РФ Владимира Путина. Цель работы центра – раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусства, спорта, научных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве. Центр работает круглый год, проезд и пребывание в центре для детей бесплатные. Ежемесячно в «Сириус» приезжают до 600 детей в возрасте от 10 до 17 лет из нескольких десятков регионов России.

# Общество
По материалам: edu.ru

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