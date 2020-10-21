В Алтайском крае откроется новый региональный центр развития одаренных детей, аналогичный «Сириусу» в Сочи

Лидия Мартынова

В конце октября – начале ноября в Алтайском крае откроется абсолютно новый региональный центр развития одаренных детей, аналогичный известному «Сириусу» в Сочи, сообщает портал «Алтайская правда» со ссылкой на министра образования и науки края Максима Костенко.

«Это очень сложный и интересный проект, который реализуется совместно с Министерствами спорта и культуры. Очень разветвленный сетевой проект с участием различных организаций», – отметил Костенко.

Образовательный центр «Сириус» в Сочи создан на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе президента РФ Владимира Путина. Цель работы центра – раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусства, спорта, научных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве. Центр работает круглый год, проезд и пребывание в центре для детей бесплатные. Ежемесячно в «Сириус» приезжают до 600 детей в возрасте от 10 до 17 лет из нескольких десятков регионов России.