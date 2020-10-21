Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В Челябинске прошла Всероссийская конференция по безопасности

В Челябинске прошла Всероссийская конференция по безопасности

В Челябинске прошла Всероссийская конференция по безопасности

В Челябинске в Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете прошла Всероссийская конференция по безопасности, сообщает пресс-служба вуза.

В ней приняли участие более 30 проректоров по воспитательной работе и безопасности из различных вузов Уральского федерального округа и Башкирии, а также представители силовых ведомств.

Главной темой стало обсуждение методов профилактики идеологий деструктивного характера в многонациональной студенческой среде.

Мероприятие является одним из этапов большой всероссийской образовательно-просветительской кампании «Мы за традиции, мир и безопасность!», которая стартовала 18 сентября в Москве и продолжается на площадках различных российских вузов. Оно направлено на консолидацию, распространение и развитие лучших практик профилактики идеологий деструктивного характера, а также правового, мультикультурного, патриотического и гражданского совершенствования студенчества.

Организатором кампании выступает Центр профилактики религиозного и этнического экстремизма в образовательных организациях Российской Федерации, созданный на базе Московского педагогического государственного университета.

Партнерами мероприятия являются Министерство просвещения Российской Федерации, Министерство науки и высшего образования РФ, Федеральное агентство по делам молодежи, Федеральное агентство по делам национальностей, Главное управление по противодействию экстремизму МВД России, Московский педагогический государственный университет, Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет, Сибирский государственный университет науки и технологий им. М.Ф. Решетнева, Пензенский государственный университет, Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Петербуржец устроил в магазине массовую драку из-за одной шоколадки
Петербуржец устроил в магазине массовую драку из-за одной шоколадки
Ирландия первой в Европе возвращает строгий "локдаун" для борьбы с коронавирусом
Ирландия первой в Европе возвращает строгий "локдаун" для борьбы с
Россия должна иметь собственные программы для онлайн-обучения – Михаил Мишустин
Россия должна иметь собственные программы для онлайн-обучения –
В Прикамье открылся Центр непрерывного повышения профмастерства педагогов
В Прикамье открылся Центр непрерывного повышения профмастерства
В Челябинске прошла Всероссийская конференция по безопасности
В Челябинске прошла Всероссийская конференция по безопасности
В Казахстане парламентские выборы состоятся 10 января
В Казахстане парламентские выборы состоятся 10 января
Роман Эммы и Горацио, разбитый Трафальгаром
Роман Эммы и Горацио, разбитый Трафальгаром
Глава МИД Армении приехал в Москву
Глава МИД Армении приехал в Москву
Жерар Депардье станет главным героем мультфильма для взрослых, пишут СМИ
Жерар Депардье станет главным героем мультфильма для взрослых, пишут
В МЧС рассказали, как безопасно сделать селфи
В МЧС рассказали, как безопасно сделать селфи
Новый глава Киргизии пообещал ООН, что будет действовать в рамках закона
Новый глава Киргизии пообещал ООН, что будет действовать в рамках
Советы без толку: сколько раз ВОЗ меняла рекомендации по борьбе с Covid-19
Советы без толку: сколько раз ВОЗ меняла рекомендации по борьбе с

Топ на сегодня

Около 230 школьников из 43 регионов страны примут участие в программе «Большие вызовы» в центре «Сириус» в Сочи
Около 230 школьников из 43 регионов страны примут участие в программе
Совбез ООН определился с самым насущным вопросом по ситуации в Карабахе
Совбез ООН определился с самым насущным вопросом по ситуации
SPLETNIK.RU празднует 13-летие: награждаем блогеров
SPLETNIK.RU празднует 13-летие: награждаем блогеров
Обошли ловушку. Индонезия отказалась принимать самолеты США, пишут СМИ
Обошли ловушку. Индонезия отказалась принимать самолеты США, пишут СМИ
В ближайшие два года вопрос по введению обязательного ЕГЭ по истории не рассматривается – Музаев
В ближайшие два года вопрос по введению обязательного ЕГЭ по истории

Еще по теме

Представители Юнармии и Южно-Уральского госуниверситета будут сотрудничать в области патриотического воспитания молодежи
В ВКА имени А.Ф. Можайского прошла научно-техническая конференция, посвященная перспективам развития и совершенствования АСУ военного назначения
В Сызранском филиале Военно-воздушной академии прошла военно-научная конференция
Помощник командира 90-й танковой дивизии по работе с верующими военнослужащими принял участие во всероссийской конференции в Челябинске