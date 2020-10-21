В Челябинске прошла Всероссийская конференция по безопасности

Лидия Мартынова

В Челябинске в Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете прошла Всероссийская конференция по безопасности, сообщает пресс-служба вуза.

В ней приняли участие более 30 проректоров по воспитательной работе и безопасности из различных вузов Уральского федерального округа и Башкирии, а также представители силовых ведомств.

Главной темой стало обсуждение методов профилактики идеологий деструктивного характера в многонациональной студенческой среде.

Мероприятие является одним из этапов большой всероссийской образовательно-просветительской кампании «Мы за традиции, мир и безопасность!», которая стартовала 18 сентября в Москве и продолжается на площадках различных российских вузов. Оно направлено на консолидацию, распространение и развитие лучших практик профилактики идеологий деструктивного характера, а также правового, мультикультурного, патриотического и гражданского совершенствования студенчества.

Организатором кампании выступает Центр профилактики религиозного и этнического экстремизма в образовательных организациях Российской Федерации, созданный на базе Московского педагогического государственного университета.

Партнерами мероприятия являются Министерство просвещения Российской Федерации, Министерство науки и высшего образования РФ, Федеральное агентство по делам молодежи, Федеральное агентство по делам национальностей, Главное управление по противодействию экстремизму МВД России, Московский педагогический государственный университет, Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет, Сибирский государственный университет науки и технологий им. М.Ф. Решетнева, Пензенский государственный университет, Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова.