В Грузии из здания захваченного банка освобождены двое заложников

Лидия Мартынова

Из здания банка Грузии в городе Зугдиди освобождены еще двое заложников, сообщает Sputnik Грузия со ссылкой на МВД страны.

Подчеркивается, что в банке могут находиться еще 15 человек.

Неизвестный, вооруженный гранатой и автоматом, в среду захватил банк Грузии. Он взял в заложники как сотрудников, так и посетителей. Впоследствии он огласил требования: ­500 тысяч долларов и возможность уйти незамеченным. На место прибыл спецназ.

Рустави 2", нападавших двое. Они разрешили всем пожилым покинуть здание банка.

Ранее радио Sputnik сообщало, что сказали жители Зугдиди о захвате отделения банка.