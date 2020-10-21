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В Грузии из здания захваченного банка освобождены двое заложников

В Грузии из здания захваченного банка освобождены двое заложников
Из здания банка Грузии в городе Зугдиди освобождены еще двое заложников, сообщает Sputnik Грузия со ссылкой на МВД страны.

Подчеркивается, что в банке могут находиться еще 15 человек.

Неизвестный, вооруженный гранатой и автоматом, в среду захватил банк Грузии. Он взял в заложники как сотрудников, так и посетителей. Впоследствии он огласил требования: ­500 тысяч долларов и возможность уйти незамеченным. На место прибыл спецназ.


Рустави 2", нападавших двое. Они разрешили всем пожилым покинуть здание банка.

Ранее радио Sputnik сообщало, что сказали жители Зугдиди о захвате отделения банка.

# В мире
По материалам: ria.ru

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