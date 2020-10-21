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В Камчатском крае стартовали сразу два конкурса профессионального мастерства – «Учитель года» и «Педагогический дебют»

В Камчатском крае стартовали сразу два конкурса профессионального мастерства – «Учитель года» и «Педагогический дебют»

На Камчатке начались конкурсные испытания двух конкурсов профессионального мастерства – «Учитель года» и «Педагогический дебют», сообщает Министерство образования Камчатского края.

Из-за эпидемиологической ситуации состязания проходят в дистанционном формате.

В конкурсе «Учитель года» принимают участие семь учителей из Усть-Камчатского, Соболевского, Елизовского, Пенжинского, Карагинского районов и Петропавловска-Камчатского. В «Педагогическом дебюте» заявили о себе пять участников из Петропавловска-Камчатского, Мильковского, Усть-Большерецкого и Елизовского районов.

Все конкурсные материалы участники присылали в электронном формате.

Участники конкурса «Учитель года Камчатки» уже прошли такое испытание, как «Интернет-ресурс», оформив свою страницу на сайте образовательной организации, написали эссе «Профессия учитель: взгляд в будущее и перспективы образования». В рамках конкурсного испытания «Урок» они провели урок со своими учениками и прислали об этом видеоотчет. На этапе «Внеурочное мероприятие» участники показали свои педагогические навыки  вне занятий – на классных часах, в кружках, студиях, а на «Мастер-классе» продемонстрировали методическое мастерство, глубину понимания содержания своего предмета и общего контекста образования, умение донести свои мысли до коллег в яркой и доступной форме. Завершающее испытание – «Разговор с Министром» – пройдет в дистанционном режиме 23 октября. «Воспитание – зона ответственности семьи или школы?» – такова тема этого года.

Участники конкурса «Педагогический дебют» тоже проходили несколько туров в заочной форме: «Самопрезентация», «Учебное занятие», «Разговор с учащимися» и «Публичная лекция».

# Общество
По материалам: edu.ru

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