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В Казахстане парламентские выборы состоятся 10 января

В Казахстане парламентские выборы состоятся 10 января

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев озвучил дату предстоящих выборов в Мажилис — нижнюю палату парламента. Они состоятся 10 января 2021 года.

В этот же день казахстанцы смогут выбрать членов маслихатов — представительных органов на местах.

«Сегодня мною подписан Указ о назначении выборов депутатов Мажилиса Парламента. Постановлением Центральной избирательной комиссии будут назначены выборы депутатов маслихатов всех уровней. Предстоящие выборы состоятся в конституционные сроки, 10 января 2021 года», — сказал Токаев вечером накануне, 20 октября.

Президент напомнил, что в стране осуществляются реформы, направленные на политическую модернизацию и развитие многопартийности. В частности, парламентская оппозиция получила право инициировать проведение парламентских слушаний не менее одного раза в течение одной сессии, а также определять повестку дня правительственного часа не менее двух раз в течение одной сессии.

«При этом руководителям фракций политических партий предоставляется гарантированное право выступления на совместных заседаниях Палат Парламента, пленарных заседаниях Мажилиса Парламента, заседаниях постоянных комитетов, рабочих групп, парламентских слушаниях и иных мероприятиях», — добавил Токаев.

Напомним, Казахстаном в течение почти 30 лет руководил Нурсултан Назарбаев. В 2019 году он добровольно покинул пост, доверив страну своему давнему соратнику Токаеву. Однако Назарбаев позаботился о том, чтобы президенты, которые будут править после него, не обладали столь неограниченной властью, которая была у него. Поэтому в Казахстане и осуществляется эта политическая модернизация, направленная на уменьшение власти президента и повышение влиятельности парламента. При Назарбаеве парламент был практически однопартийным и его частенько называли «карманным». Теперь эта ситуация должна измениться.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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