В Краснодарском крае нашли спрятанную Даниилом Андреевым рукопись «Розы Мира»

Вадим Карасев

В окрестностях города Горячий Ключ Краснодарского края члены местного отделения Русского географического общества и сотрудники Городского исторического музея сумели разыскать рукопись трактата «Роза Мира», спрятанную его автором Даниилом Андреевым в 1958 году, сообщает сайт РГО.

Даниил Андреев был арестован в 1947 году и приговорен к двадцати годам заключения по обвинению в антисоветской агитации, создании антисоветской группы и подготовке террористического акта. Вместе с ним была осуждена его жена Алла Андреева. Большую часть своего заключения Даниил Андреев провел во Владимирском централе, где в декабре 1950 года начал писать мистическо-историософский трактат «Роза Мира». В 1957 году Даниил Андреев был освобожден из тюрьмы и реабилитирован. Годом раньше была выпущена из лагеря Алла Андреева.

В тюрьме Андреев перенес инфаркт и к моменту освобождения был тяжело болен. Осенью 1958 года Алла и Даниил Андреевы жили в городе Горячий Ключ, где 12 октября работа над «Розой Мира» была закончена. Понимая невозможность публикации своего труда в СССР, Даниил Андреев решил спрятать один экземпляр рукописи.

Алла Андреева вспоминала: «Мы еще некоторое время прожили в Горячем Ключе. Даниил напечатал "Розу Мира" в двух экземплярах, и второй экземпляр я зарыла на вершине хребта, который перегораживал ущелье с запада на восток. За спиной у меня был Горячий Ключ, впереди — река, а за дальними горами — море. Я зарыла там второй экземпляр "Розы Мира" в бидоне, и больше его, я думаю, никто никогда уже не найдет. Я нашла триангуляционную вышку, решив, что от нее хоть насыпь останется, отмерила тринадцать шагов до раздвоенного дерева, на дереве перочинным ножичком вырезала крест. Под этим деревом я и закопала бидон. Лес там давно разросся. Крест теперь, вероятно, Бог знает на сколько метров поднялся вверх». 30 марта 1959 года Даниил Андреев умер в Москве. «Роза Мира» впервые была издана в 1991 году.

Исследователи выяснили, что место, описанное в воспоминаниях Аллы Андреевой, уже неоднократно посещалось искателями рукописи. Об этом свидетельствуют многочисленные подкопы, сделанные в радиусе 20–30 метров от предполагаемого тайника. В ходе поисков были опрошены местные жители, и неожиданно один из них передал исследователям рукопись. Теперь она находится в Городском историческом музее.