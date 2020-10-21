В Музее Москвы открылась выставка "Северный речной вокзал"

Анастасия Иванова

Выставка "Северный речной вокзал", приуроченная к его открытию 5 сентября 2020 этого после длительной реставрации, открылась в Музее Москвы, сообщили в пресс-службе.

"В экспозиции можно увидеть путеводители по Москве-реке и открытки 1930-1950-х годов, познакомиться с "Расписанием движения флота Московского речного пригородного пароходства на навигацию 1935 года", получить представление, как выглядел речной трамвайчик в 1952 году", - говорится в сообщении.

Также посетители увидят работы знаменитых советских фотографов Наума Грановского, Льва Раскина и Эммануила Евзерихина с видами Северного речного вокзала из коллекции Музея Москвы.

Северный речной вокзал был открыт 2 мая 1937 года. Здание поражало масштабом архитектуры и богатством декора: парадная лестница и террасы-"палубы" с арками, фонтаны, пальмы, которые были высажены за неделю до открытия.

Вестибюль и располагавшийся на крыше ресторан украшали изготовленные по спецзаказу светильники в форме раковин и соцветий ландыша, фасад — фарфоровые медальоны с морскими сюжетами и знаковыми объектами 1930-х годов. Венчал композицию шпиль со звездой-флюгером, инкрустированной уральскими самоцветами. На Всемирной выставке 1937 года в Париже авторы проекта — архитекторы Алексей Рухлядев и Владимир Кринский — получили престижную награду.

Выставка будет открыта до 22 ноября. Вход бесплатный.