В Приамурье готовятся к открытию новые центры «Доброшкола»

Влада Некрасова

В Амурской области дети с ОВЗ получают профессиональные навыки в коррекционных школах, сообщает Министерство образования и науки Амурской области.

С прошлого учебного года благодаря реализации федерального проекта «Современная школа» и созданию мастерских в двух школах-интернатах дети пробуют себя в направлениях «Обувное дело» и «Полиграфия». В этом году материально-техническую базу обновляют еще два учреждения – школа № 7 в Благовещенске и школа-интернат № 10 города Белогорска.

Воспитанники благовещенской школы № 7 вскоре начнут осваивать картонажно-переплетное дело. Возможность познакомиться с новой профессией получат около 100 обучающихся. Для этого в школу уже поступило специальное оборудование, предназначенное для улучшения моторики, речи, развития двигательного аппарата. Новые тренажеры с сентября используются на занятиях адаптивной физкультуры и в кабинете логопеда.

В белогорской школе-интернате, где воспитываются 167 детей, создают дефектолого-коррекционный кабинет и мастерскую пекарского дела.

До 2022 года новые учебно-методические (ресурсные) центры «Доброшкола» планируется оборудовать в пяти образовательных организациях Амурской области.