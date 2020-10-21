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В Прикамье открылся Центр непрерывного повышения профмастерства педагогов

В Прикамье открылся Центр непрерывного повышения профмастерства педагогов

В Прикамье открылся Центр непрерывного повышения профмастерства педагогов, сообщает пресс-служба Правительства Пермского края.

Он создан на базе Института развития образования Пермского края в рамках нацпроекта «Образование».

До конца года центр планирует принять почти 1,2 тысячи педагогических работников и 130 руководителей образовательных учреждений и их заместителей.

«Центр повышения профессионального мастерства – один из результатов нашей общей работы, направленной на подготовку высококвалифицированных педагогических кадров, которые будут работать как в городе, так и на селе», – отметил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

Министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина сообщила, что центр профмастерства станет образовательным лифтом для работников отрасли.

«Основное отличие программ центра от любых других курсов повышения квалификации – это реализация индивидуального образовательного маршрута. Для каждого обучающегося специалисты разрабатывают персональный путь самопродвижения в профессиональной среде под тьюторским началом», – сказала министр.

На создание и оборудование центра в Прикамье направлено более 50 миллионов рублей по нацпроекту «Образование».

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.
 

# Общество
По материалам: edu.ru

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