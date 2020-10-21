В России хотят ввести повышенный налог для богатых

Лидия Мартынова

С годового дохода свыше 5 миллионов рублей предлагают взимать НДФЛ по ставке в 15 процентов

Сейчас все россияне, независимо от зарплаты, платят подоходный налог в размере 13 процентов. Законопроект, принятый Госдумой в первом чтении, устанавливает, что для граждан, ежегодно зарабатывающих более 5 миллионов рублей, НДФЛ с 2021 года составит 15 процентов. Повышенная ставка коснётся только суммы, превышающей установленный порог. Полученные же деньги направят на лечение детей с орфанными заболеваниями.

Уклоняться от НДФЛ будет аморально

Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс разработан кабмином по поручению Президента страны. По словам первого замруководителя фракции «Единая Россия» Андрея Исаева, много раз в Госдуме вели дискуссию о возможности введения прогрессивной шкалы подоходного налога, и теперь глава государства предложил первый шаг в этом направлении.

Ставку в 15% предлагается установить не на все доходы, а только на сумму превышения порога в 5 млн рублей. Например, если годовая прибыль человека составила 7 млн, то повышенный налог следует заплатить только с 2 млн. При этом прежняя ставка в 13% будет действовать в ряде случаев, например, при продаже квартиры. По словам Андрея Исаева, законопроект написан таким образом, чтобы взимать высокий НДФЛ только с тех людей, которые систематически получают высокий доход.

При этом, согласно поручению Президента, средства от 15-процентного налогообложения будут идти на лечение, оздоровление и реабилитацию детей с орфанными заболеваниями. «Фактически людям небедным предложили поделиться деньгами с детьми, которые в этом остро нуждаются, — сказал Исаев. — В этой ситуации не платить такой налог и уклоняться от него будет не только преступно с юридической точки зрения, но и аморально с человеческой».

Законопроект принесёт сотни миллиардов

Принятие законопроекта позволит дополнительно направить на лечение детей, страдающих редкими заболеваниями, 60 млрд рублей в 2021 году, 64 млрд рублей в 2022-м и 68,5 млрд рублей в 2023-м, говорится в финансово-экономическом обосновании документа. Эти средства уже зарезервированы при формировании проекта бюджета на 2021-2023 годы по госпрограмме «Развитие здравоохранения».

Как подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя инициативу, бюджет на следующие три года формируется в сложных экономических условиях, связанных, в том числе, с пандемией. Но, несмотря на бюджетный дефицит, Президент поставил задачу выполнить все социальные обязательства государства перед людьми.

«Должны быть найдены средства на реализацию поручений, касающихся благополучия граждан, повышения качества их жизни, — заявил спикер. — Поправки в Налоговый кодекс о 15-процентном НДФЛ — один из бюджетообразующих законов, над которыми Госдума работает в эту сессию. Он позволит нам поддержать и защитить тех, кто больше всего в этом нуждается».

63 процента граждан — за прогрессивную шкалу

Сейчас в России действует плоская шкала подоходного налога — все граждане платят 13%. Прогрессивную шкалу НДФЛ, которая зависит от прибыли человека, уже давно предлагают ввести депутаты оппозиционных фракций Госдумы. В ЛДПР считают, что людей с низкими доходами нужно вообще освободить от налогов.

Согласно опросу, опубликованному Фондом «Общественное мнение» 18 октября, 63% граждан выступают за введение прогрессивной системы налогообложения, 19% опрошенных уверены, что такие меры снизят социальное неравенство, 7% отметили, что в случае введения прогрессивной шкалы в бюджет будет поступать больше налогов, с помощью которых можно будет решать социальные проблемы.

Но четверть респондентов (26%) думают, что все россияне должны платить НДФЛ одинаково. Часть противников прогрессивной шкалы налогообложения считают, что эта система несправедлива и отбивает желание зарабатывать, 3% выразили мнение, что повышение налогов сподвигнет богатых людей скрывать свои доходы.

Прогрессивная шкала действует во многих странах мира. Например, в Бельгии самые богатые граждане платят налог в 50% своего дохода. Германия взимает прогрессивный налог на прибыль и капитал, который составляет максимум 45%, но люди с низким заработком вообще не платят НДФЛ. В Дании со среднего класса взимают 45% подоходного налога, а самые богатые отдают в бюджет 55% прибыли, так же, как богачи из Австрии.