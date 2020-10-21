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В России стартуют предзаказы на iPhone 12 и iPhone 12 Pro

В России стартуют предзаказы на iPhone 12 и iPhone 12 Pro
Крупнейшие российские ритейлеры в среду, 21 октября, откроют предзаказы на новые модели смартфонов от Apple - iPhone 12 и iPhone 12 Pro, продажи которых в России начнутся 23 октября, рассказали РИА Новости представители розничных сетей электроники.

Apple 13 октября представила сразу четыре новые модели смартфонов: iPhone 12 и iPhone 12 mini, а также iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Все они поддерживают новый стандарт мобильной связи 5G. Продажи iPhone 12 и iPhone 12 Pro начнутся в России 23 октября, а iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max станут доступны с 13 ноября. Все устройства оснащены процессором A14 Bionic, 5G-чипом, OLED-экраном и усиленным керамическим покрытием для большей прочности. iPhone 12 Pro и Pro Max будут доступны в золотом, серебристом, графитовом и синем цветах, iPhone 12 – в красном, синем, черном, белом и зеленом. Новые смартфоны будут продаваться без наушников и адаптера.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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