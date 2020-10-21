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В России в шесть раз выросло число преступлений с банковскими картами

В России в шесть раз выросло число преступлений с банковскими картами

С начала 2020 года в России в шесть раз выросло число преступлений, связанных со скомпрометированными данными банковских карт. В МВД рассказали, что сравнивали эти цифры с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно статистике органов внутренних дел, с применением расчетных карт с января по сентябрь зафиксировали 139 597 правонарушений – на 500,2% больше, чем было в 2019-м. В некоторых случаях это связано не с ошибками клиентов в сфере информбезопасности, а с утечками из банковских систем.

Центробанк неоднократно предупреждал россиян о том, что мошенники научились узнавать остаток на их счетах через интерактивное голосовое меню и данные из утекших баз. У тех, кто располагал ощутимыми средствами, затем под разными предлогами пытаются выманить конфиденциальные реквизиты карт или коды из SMS.

Как сообщал Ruposters, ранее в Сбербанке выявили очередную схему обмана - теперь мошенники звонят от имени представителя прокуратуры и убеждают перевести средства на некий специальный счет.

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По материалам: uposters.ru

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